載滿防疫隔離衣的聯結車 在國道火燒車燒毀2萬件

載著防疫用隔離衣的聯結車，今天清晨在國道1號183.9k火燒車，大火熊熊，250箱內的2萬件隔離衣燒燬，起火原因由警方調查中。圖／台中消防局提供 載著防疫用隔離衣的聯結車，今天清晨在國道1號183.9k北上方向，突然火燒車， 何姓駕駛將車駛向路肩，並向警方報案，台中警消出動4輛消防車前往搶救，但大火熊熊，250箱內的2萬件隔離衣燒燬，起火原因由警方調查中。

這批防疫用隔離衣，由紡織股后聚陽 (1477)所生產，從嘉義民雄廠運往桃園倉儲，聯結車6時9分駛至國道1號183.9k北上方向，聯結車突然起火燃燒，何姓駕駛駕駛雖緊急將車駛至路肩，以手機向警報案。

台中市消防局出動春社、烏日分隊，出動消防車4輛、救護車1輛、人員16名，由春社分隊邱小隊長帶隊前往搶救。聯結車的其中1個貨櫃陷入火海，250箱共2萬件隔離衣燒毀。