2萬件防疫隔離衣國道一號上燒燬 中部北上路段堵6公里

消防人員撲滅貨櫃車防疫用隔離衣的大火。 圖／國道警方提供

國道一號台中南屯北上路段184公里，今天上午發生曳引貨櫃車悶燒，一路飄白煙，嚇壞車後的駕駛人，通報119，國道警方據報趕到，貨櫃車已停在路肩，打開貨櫃裡面竟然悶燒隔離衣，接著冒出火光燃燒，雖然消防隊員到達滅火，車上2萬件隔離衣仍付之一炬，幸無人傷亡，但北上路段已回堵6公里，用路人請避開彰化交流道。

警方調查，這批防疫用隔離衣由聚陽實業公司生產，今天裝箱兩貨櫃，由曳引貨櫃車從嘉義民雄廠運往桃園，行經國一台中南屯路段，因靠近車頭的第一個貨櫃冒白煙引起其他駕駛人注意，通報119。

國道員林分隊6點8分接到通報，到達時，分離貨櫃，第一個貨櫃內持續悶燒，消防隊員抵達拖離悶燒貨櫃，打開貨櫃門，悶燒物品得到充足氧氣，冒出熊熊火光燃燒，消防隊員全力滅火，但貨櫃內250箱的2萬件隔離衣全數燒燬，另一貨櫃400箱隔離衣未受波及。

何姓駕駛員表示，本來要把貨物載到桃園的倉儲廠，上午出發時，車況正常，上國道後也沒異樣，行駛到台中路段時，發現車底冒煙，他連忙行駛到路肩停靠，車上另外兩名工作人員也下車察看，貨櫃冒白煙，雖然想搶救，但似乎整個貨櫃內燃燒，他們無能為力。

裝隔離衣的紙箱印有「防疫專案隔離製造」等字樣，代表這批隔離衣的用途及重要性，何姓駕駛懷疑是行車紀錄器線路肇禍，警方認為，裝隔離衣的紙箱堆疊，遇到火源，很容易燃燒，真正起火原因將待調查。

警消處理防疫用隔離衣的貨櫃車車禍，拖離車頭和兩個貨櫃，管制北上兩個車道的交通，車輛從北上184公里回堵到196公里。 裝有防疫用隔離衣的貨櫃悶燒，消防人員滅火後，警方拖離貨櫃。圖／國道警方提供