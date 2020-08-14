台鐵行駛中噴零件 砸中橋下車

民眾開車行經宜蘭，遭台鐵列車行駛中脫落的零件擊中車門。 記者王燕華／翻攝

台鐵邊行駛邊「噴寶」？宜蘭一名李姓男子十一日開車經過冬山鄉成興路的台鐵高架橋下方，左側車門突被不明物體擊中，當下嚇出一身冷汗，事後報警調閱監視錄影器，才發現「凶手」是當時行駛過去的台鐵觀光列車GE機車牽引馬達齒輪箱加油口蓋，讓苦主李男直呼「太誇張」。

接獲陳情的時代力量立委邱顯智發文說，「如何做個聰明的用路人，閃避技能要滿點」，反諷味十足。

台鐵列車零件（GE機車牽引馬達齒輪箱加油口蓋）在行駛中脫落，擊中民眾轎車。 記者王燕華／翻攝

台灣鐵道暨國土規畫學會呼籲，台鐵風險管理應秉持公正、安全精神處理，才不會讓零星事故成為冰山一角；台鐵則說，已請宜蘭機務分段長前往了解，並向當事人致歉。

李姓男子說，當天他由東向西沿成興路行駛，經過台鐵陸橋下方，聽到有東西砸到的聲音，嚇了一跳，趕緊停到路邊查看，發現左側車門受損，因對面沒來車，他回頭一看，路上有個類似零件的異物，報警處理，調閱監視器發現當時正好有火車經過，後來經站務人員內部確認是火車零件。