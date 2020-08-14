山老鼠狠砍千年樹瘤、殺黑熊

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹報導

山老鼠涉獵殺台灣黑熊後與屍體合影。記者巫鴻瑋／翻攝
山老鼠涉獵殺台灣黑熊後與屍體合影。記者巫鴻瑋／翻攝

林務局和新竹檢警日前在大霸尖山附近山區破獲山老鼠案，逮捕十一名嫌犯，查扣市價百萬元的上百公斤千年樹瘤，現場意外發現不明動物骨骸，竟是台灣黑熊，頭與熊掌不見；嫌犯何姓男子稱因有野生動物侵入工寮找食物，設陷阱意外捕獲，以土製獵槍殺害，但否認烹食。檢警查扣他與黑熊屍體合照，得意洋洋，另案偵辦違反動保法。

據了解，由江姓與何姓男子組成的山老鼠集團，出沒海拔二五○○公尺雪山山脈大霸尖山附近，該處長滿參天巨木，以台灣扁柏、紅檜為主，樹齡上百年甚至千年以上；該集團鎖定千年神木樹瘤砍伐，再運下山製作成藝品，暴利驚人。

山老鼠砍下上百公斤樹瘤。記者巫鴻瑋／攝影
山老鼠砍下上百公斤樹瘤。記者巫鴻瑋／攝影

新竹檢方指揮保七總隊及新竹林管處組專案小組追查四個月，日前上山圍捕；該處位處深山峻嶺，眾人穿越二條溪流及數座山脈才抵達，在海拔二○○○公尺工寮當場逮獲九名嫌犯，現場查獲遭砍扁柏、紅檜及樟木等木材及樹瘤，隨後再逮捕兩嫌。

現場搜查時，警方發現工寮有不明骨骸及毛髮，一名何姓男子坦承曾用捕獸陷阱抓獲一隻公的台灣黑熊，以土製獵槍將其殺害；警方為求慎重將骨骸一同運下山，送往鑑定。

林務局新竹林管處說，山老鼠集團至少砍伐卅塊巨木樹瘤，總重超過五百公斤，製成木雕藝品價值可達數百萬元；集團倉庫也搜出一件已完成的樹瘤聚寶盆，重達六公斤。

山老鼠 台灣黑熊 新竹

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