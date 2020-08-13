破獲山老鼠集團扯出案外案 嫌犯遭疑抓黑熊吃下肚

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

林務局新竹林管處與新竹檢警日前破獲山老鼠集團盜伐雪山山脈珍貴巨木，竟意外發現工寮有黑熊骨骸，頭骨及熊掌皆不翼而飛，遭外界懷疑黑熊是被嫌犯等人捕後煮食吃下肚，嫌犯卻否認吃熊肉，供稱是被野生動物叼走，檢警則將進一步追查釐清。

由何姓男子（52歲）為首的巨木盜伐集團，潛伏在新竹尖石大霸尖山一帶山區，專門採伐珍貴紅檜及扁柏賣給藝品加工業者，專案小組在經過4個月調查後將盜伐集團9人及藝品加工者2人逮捕，卻發現這群不肖人士還涉及殺害保育類動物的違法行為。

檢警當時在海拔2000公尺的工寮要將現場堆放被砍伐下來的巨木樹瘤運下山時，發現不明骨骸與毛髮，頓時察覺有異，經詢問何嫌，他才坦承利用陷阱，即「山豬吊」，捕抓到1頭公的台灣黑熊，現場遺留的骨骸則是黑熊僅剩的脊椎、肋骨及骨盆。

何嫌向警方表示，因為發現工寮有野生動物出沒，才會設陷阱捕捉，卻沒想到抓到1頭黑熊；檢警則質疑黑熊的頭骨及四肢熊掌為何消失，嫌犯則供稱捕獲黑熊後因不知如何處置，又不敢上前鬆開陷阱，才會以土製獵槍將牠殺害後隨意棄置在工寮旁的樹林，頭部及四肢是被野生動物叼走啃食，態度閃爍其詞，否認有煮熊肉吃。

林管處表示，巨木盜伐集團非法獵捕、宰殺保育類野生動物，涉及違反野生動物保育法第41條，最重將處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20至100萬元罰金，將請檢方釐清嫌犯是否意圖殺害黑熊後將其部位進行煮食或製成標本販賣。

巨木盜伐集團捕獲黑熊後開心合影，檢警上山時黑熊已化為白骨。記者巫鴻瑋／翻攝
巨木盜伐集團捕獲黑熊後開心合影，檢警上山時黑熊已化為白骨。記者巫鴻瑋／翻攝
不肖份子所使用的土製獵槍，將遭陷阱困住的黑熊殺害後丟棄工寮旁。記者巫鴻瑋／翻攝
不肖份子所使用的土製獵槍，將遭陷阱困住的黑熊殺害後丟棄工寮旁。記者巫鴻瑋／翻攝
黑熊骨骸僅剩脊椎、骨盆，其餘頭部、四肢不翼而飛。記者巫鴻瑋／翻攝
黑熊骨骸僅剩脊椎、骨盆，其餘頭部、四肢不翼而飛。記者巫鴻瑋／翻攝

台灣黑熊 新竹 山老鼠

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