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詐團上門匯款買手機 通訊行遭列「警示帳戶」：倒楣！

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市一家通訊行老闆日前遇上詐騙集團上門匯款買手機，其金融帳戶因涉及詐騙案，被警方列為警示帳戶，他還因此要到彰化縣開庭說明，不禁直呼「錢沒賺到還要出遠門，實在有夠倒楣！」

警方調查，36歲李姓男子在西門町商圈知名的「獅子林」大樓經營通訊行已12年，自今年6月起即有人在臉書上來訊聲稱要買手機，後來對方又自稱「人在台中，只能銀行匯款」。

對方7月28日先匯5900元購買一支手機，並找「在台北的朋友」到店領取，隔日又用臉書私訊表示想再買一支手機，並依約匯款5600元，由同一名「朋友」到店領取；事後李男卻發現金融帳戶無法使用，向銀行確認後才發現，帳戶因收取詐團匯款款項，被認定涉及詐騙，遭彰化縣警方設定為「警示帳戶」。

銀行向李男解釋，其帳戶因一筆5600元的匯款，被警方認定是「民眾被詐騙的款項」，懷疑李男帳戶是詐欺人頭帳戶，才將李男帳戶列為警示帳戶，要求李男收到傳票後前往彰化開庭說明。

李男知情後非常傻眼，立刻回撥當時代領手機男子所留下的聯絡電話，卻早已是空號，頓時發現自己可能受騙上當，直呼「賣手機利潤才100元，錢沒賺到還要跑到彰化開庭，實在有夠倒楣！」

警方近日接獲李男報案後，目前已介入調查並追查相關人等到案說明。

對方7月28日先匯5900元購買一支手機，並找「在台北的朋友」到店領取，隔日又用臉書私訊表示想再買一支手機。記者李隆揆／翻攝
對方7月28日先匯5900元購買一支手機，並找「在台北的朋友」到店領取，隔日又用臉書私訊表示想再買一支手機。記者李隆揆／翻攝
36歲李姓男子在西門町商圈知名的「獅子林」大樓經營通訊行已12年。記者李隆揆／翻攝
36歲李姓男子在西門町商圈知名的「獅子林」大樓經營通訊行已12年。記者李隆揆／翻攝

詐騙集團 西門町

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