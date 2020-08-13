影／男子隨團到潮境海域潛水 剛下潛就出狀況送醫不治

蘇姓男子到基隆市潮境公園海域潛水，背著空氣瓶剛下水，其他潛水客就發現他有異狀，在海中一動也不動，合力將他救上岸時，蘇已無呼吸、心跳。消防人員一路急救並送醫仍告不治，死亡原因由檢警調查。

據了解，住在新北市的43歲蘇男會潛水，今和另4名潛水客到潮境公園，由熟悉潮境海域的黃姓潛水教練帶團下水「導覽」。

團員陸續下水，蘇剛潛入水中，就被非同團的陳姓潛水客發現一動也不動，急忙通知黃姓教練，一起將他救上岸，並以心肺復甦術（CPR）、 自動體外心臟電擊去顫器（AED）急救。

基隆市消防局「119」勤務指揮中心下午1點39分接獲報案，消防人員抵達時，蘇仍無呼吸心跳，接手急救並在下午1點54分送醫急救，仍宣告不治。