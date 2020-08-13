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檢舉臨停及不禮讓行人 警政署：討論階段未施行

中央社 / 台北13日電

警政署今天表示，民眾檢舉案攀升，提出道路交通管理處罰條例修正草案，新增檢舉項目，暫未納入汽車不禮讓行人及臨時停車，草案為討論階段未施行，會參考外界意見後評估納入。

警政署指出，道路交通管理處罰條例第7條之一修正草案仍在討論階段未施行，將蒐集外界意見，邀集專家、學者及相關單位開會，才會函報交通部。

有網友在批踢踢實業坊（PTT）貼文提到，警政署提出修正草案，將不可檢舉汽車臨停及不禮讓行人，引發討論，網友認為應可檢舉汽車不禮讓行人。

對此，警政署今天表示，修正草案未納入檢舉汽車不禮讓行人，是因分析檢舉案件發現，民眾拍攝檢舉影片、照片的角度、方向較難辨別汽車是否未禮讓行人，常現爭端，所以未納入草案；至於檢舉臨停也未納入，因多數駕駛人臨停狀況是可勸導不舉發，若外界認為需檢討，會參考意見，評估納入修正草案。

警政署指出，道路交通管理處罰條例第7條之一是民國85年增訂，目的為彌補警力不足和維持交通秩序，近年因智慧型手機、行車紀錄器普及，檢舉交通違規件數大幅成長，經統計，最多件數為檢舉違規臨停和違規停車。

警政署表示，一名汽車駕駛人曾因未打方向燈，10多分鐘內被檢舉26次，類似案件層出不窮，除無法即時導正駕駛人違規行為，也與原條文內容相違背。

警政署指出，舊條文未列檢舉項目，外界認為定義不清容易變成民眾挾怨報復工具；修正草案新增條例式檢舉內容，像未戴安全帽、使用手機或抽煙、危險駕車與競駛、違規超車、闖紅燈與紅燈右轉等項目都能檢舉，明定6分鐘內只能檢舉一次。

警政署強調，道路交通管理處罰條例第7條之一修正草案為初步構想，是要蒐集各警察機關意見，若民眾有想法，也可提供警方參考。

警察

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