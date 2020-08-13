63歲男在游泳池疑心臟病發作 送醫急救不治

台中豐原63歲陳姓男子今天下午到豐原某游泳池游泳時，疑心臟病發作，身體不適，有民眾發現將他拉出游泳池，進行CPR急救，業者打電話報案，送醫急救不治，檢警明天相驗查死因。

台中市豐原消防分隊今天下午4點多出動救護車，到游泳池將陳男送到衛福部豐原醫院急救仍不治，警方表示，將報請檢察官相驗，釐清死因。

據指出，陳男是豐原區某汽車修理廠負責人，每週四固定到該游泳池游泳。

陳男今天下午到游泳池游泳，據了解，他在游泳過程出現身體不適，游一下就站起來，在水池中彎著腰，好像不舒服，後來又繼續下去游泳。

下午4點多，陳忽然沉入泳池內，民眾看到將他救起，救生員為他進行CPR急救，醫院表示，陳男到院前無呼吸心跳，經急救後仍不治。