影／雲林補教女師施暴男童 業者：負責到底、配合調查

雲林斗六市一家補習班傳出女老師不當體罰學生事件，補習班業者今天下午接受媒體訪問表示，前天確實有發生該事件，當天除立即將受傷學童送醫治療，也馬上告知家長，並通雲林縣府教育處，而該名游姓女老師當天即遭解聘，但離開補習班時的狀況不好，補習班連日持續關心學童身心狀況，也派人前往女老師家關心，目前得知已由家屬協助女老師就醫。

業者還原事情經過，8月11日中午大家準備打飯菜用餐時，遲遲未見學生們出現，隔壁班老師到該班查看，才發現該班女老師在廁所裡吼叫，入內驚覺受傷的8歲男童被老師打的遍體鱗傷。

業者馬上將男童帶出廁所，並進行傷口冰敷，隨後將男童送醫，同時通知家長及通報教育處。業者表示，對家長與學生深感抱歉，每天晚上也都前往男童家中探視狀況，男童恢復狀況良好，一如往常與班主任互動，貼心之舉令人格外心疼。

業者說，該名老師任職近六年，任聘時也有出示良民證，六年來教學認真，與家長、學生的互動皆良好，許多學生成績也明顯進步，男童約兩年前到女老師教導的班級，平時互動也很好，沒有異樣。

不知為何前天女老師突然失控，直說「就是他！就是他騷擾我，讓我晚上睡不著！」等語，因此對男童施暴，補習班上下都相當詫異，不明白老師怎麼突然性情大變。

事發當天補習班已將女老師解雇，但仍持續有在關心她的狀況，日前派人前往女老師家中關心時，家屬表示女老師突跑到路中央躺，皮膚因此有多處燙傷的痕跡，後緊急被家人帶到醫院就醫。

據了解，男童家屬知道孩子被施暴滿身傷，心疼不已，日前已向警方報案將對游女及補習班提出傷害告訴，業者說，目前會先全心幫助男童恢復傷勢，也會進行心理輔導，對於補習班內的其他學生也會進行心理輔導，讓孩子幼小的心靈遠離暴力陰影。

雲林縣教育處表示，11日當天得知消息即介入調查，但補習班業者通報的時間較遲，屬於未主動通報情事，將依補教法規定，損害兒少權益及行為，對補習班開罰5至25萬元；教育處也會請男童學校加強心理輔導，並協助將該生轉介至其他補習班，請補習班持續關心，讓男童轉換環境，安心學習。

針對游姓女老師的處置，教育處將召開補習班不適任認定委員會，針對該師行為審議，若情節重大，1至4年內全國補教界不得聘用。