山老鼠狠砍珍貴千年樹瘤 還設陷阱槍殺台灣黑熊
林務局與新竹檢警日前破獲一起山老鼠集團盜伐珍貴紅檜與台灣扁柏樹瘤案件，出動近百人上山搜索，當場在山老鼠紮營位置起出多塊千年樹瘤，總重達上百公斤，市價高達數百萬元，沒想到現場竟意外發現不明骨骸，嫌犯才坦承在工寮殺害台灣黑熊，檢警已另案移送調查。
據了解，由江姓男子與何姓男子組成的山老鼠集團出沒位置約在海拔2500公尺的雪山山脈大霸尖山附近，該處林相長滿參天巨木，主要以台灣扁柏、紅檜為主，樹齡都在上百年甚至千年以上，卻被不肖份子盯上，鎖定千年神木的樹瘤進行砍伐，再運下山製作成藝品，暴利驚人。
林務局新竹林區管理處長夏榮生就表示，這次與檢警合作破獲的山老鼠集團，至少砍伐30塊以上巨木樹瘤，總重超過500公斤，市價無法估計，但製成木雕藝品，價值可達數百萬元，其中在集團倉庫當中也搜出1件已完成的樹瘤聚寶盆，重達6公斤。
新竹檢方指揮保安警察第七總隊第五大隊及新竹林區管理處組成專案小組，經過4個月調查，經出動45人次上山圍捕；據隊員表示該處位處深山峻嶺，眾人穿越2條溪流及數座山脈才抵達，所幸最後終於在海拔2000公尺的工寮當場逮獲9名嫌犯，現場堆放遭砍下的扁柏、紅檜及樟木等貴重木材及樹瘤。
專案小組在現場搜查時，竟意外發現工寮有不明骨骸及毛髮，經警方詢問，何姓嫌犯才坦承用捕獸陷阱抓獲1隻公台灣黑熊，並以土製獵槍將其殺害，警方慎重起見同樣將骨骸運下山，將送往特生中心鑑定，並另案調查山老鼠集團涉違反動保法罪嫌。
新竹林管處及保七總隊表示，山老鼠所砍伐的都是珍貴林木，不肖份子的違法行為會導致山林環境遭破壞，也違反森林法規定，最重可處7年以下有期徒刑，盜伐巨木更可加重二分之一刑期，同時山老鼠殺害保育類動物同樣觸法，呼籲民眾切勿為利益效法，更該珍視山林資源。
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