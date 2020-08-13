基隆潮境海域潛水客溺水 送醫不治

新北市43歲蘇姓男子今天和黃姓教練在內6人到基隆潮境公園海域潛水，蘇男不幸發生溺水，經送醫急救後宣告不治。

海巡署第二岸巡隊下午1時39分接獲通報，潮境公園抽水站海域疑似有人溺水，岸巡和基隆消防局接獲通報後，分別派遣長潭里安檢所和中正消防分隊人車和船艇前往救援。

搜救人員抵達時，43歲蘇姓男子已被民眾拉上岸，但失去呼吸、心跳，正在實施心肺復甦術（CPR）急救，救護員立即接手送往三軍總醫院基隆正榮分院，經搶救後仍回天乏術。

據相關單位初步瞭解，蘇男今天和黃姓教練在內一行共6人到潮境公園海域潛水，蘇男下潛後突然在海中一動也不動，民眾察覺有異，立刻通知黃姓教練等人，眾人合力將蘇男帶回岸際，但黃男已失去生命徵象。

由於事發當時現場海象不佳，相關單位立刻拉起封鎖線，避免再度發生意外，警方則請黃姓教練等人到派出所製作筆錄，至於確切事發過程，仍有待警方調查後才能釐清。