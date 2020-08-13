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少年從補習班下課遭汽車撞飛進魚池 搶救不治

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東萬丹鄉12歲陳姓少年昨晚補習班下課後，騎著腳踏車返家，沿著萬丹崙中路往萬順路方向行駛，直到經過萬順路口時，卻遭一輛轎車撞上，陳姓少年當場噴飛至路旁的水池，警消獲報後，將陳救起並送往醫院，經搶救仍宣告不治，肇事盧姓男子（21歲）經警方酒測，結果並未飲酒，詳細事故原因待警方釐清。

據了解，陳姓少年昨晚7時許從補習班下課後，獨自騎著腳踏車返家，沿著萬丹崙中路往萬順路方向行駛。陳姓少年要通過萬順路口時，轎車朝陳的右側撞上，他噴飛至路旁的水池內。

現場留下陳姓少年受到撞擊扭曲變形的腳踏車，盧男所駕駛的轎車，車前擋風玻璃嚴重碎裂，呈現蜘蛛網狀，至於汽車的左側也有多處凹陷，可見撞擊力道之大。

事發當時，盧男下車查看，當下陳男已經失去意識，盧嚇得趕緊報警，警方獲報後，立刻將陳男救起，並將他送往醫院，經搶救仍宣告不治。

警方對盧男施作酒測，確認盧並未飲酒，至於為何會發生這起事故，現場沒有監視器，警方正調閱附近監視器。警方也呼籲，若該時段行經此處的汽、機車或目擊者，請提供行車紀錄器或描述發生經過，以利警方以釐清肇事責任。

盧姓男子（21歲）駕駛的轎車，經撞擊後，車前擋風玻璃嚴重碎裂，且呈現蜘蛛網狀。記者陳弘逸／翻攝
盧姓男子（21歲）駕駛的轎車，經撞擊後，車前擋風玻璃嚴重碎裂，且呈現蜘蛛網狀。記者陳弘逸／翻攝
陳姓少年的腳踏車，受撞擊後扭曲變形。記者陳弘逸／翻攝
陳姓少年的腳踏車，受撞擊後扭曲變形。記者陳弘逸／翻攝
盧姓男子（21歲）駕駛的轎車，經撞擊後，造成車輛左側有多處凹陷。記者陳弘逸／翻攝
盧姓男子（21歲）駕駛的轎車，經撞擊後，造成車輛左側有多處凹陷。記者陳弘逸／翻攝

萬丹 腳踏車 事故

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