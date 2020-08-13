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中壢貨車翻覆漏油 民眾救援受傷駕駛

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市中壢區今天下午1點許，41歲葉姓男子駕駛小貨車運送飲料，於新中北路路口左轉興仁路二段時不慎重心不穩而翻覆漏油，所幸周邊熱心民眾伸援手，將受傷的葉男抬至路邊等待救援，並於翻覆貨車上噴灑滅火器以防起火燃燒。

消防人員表示，接獲報案後趕往現場，發現一輛小貨車翻覆於路中央，駕駛葉男意識清醒，右手肘疼痛及右膝擦傷，在消防人員抵達前已由熱心民眾拖出車外，抬至路旁等待救援，目前已送往桃園醫院救治。

另外，貨車因翻覆漏油，民眾擔心起火燃燒，於貨車上噴灑滅火器，消防人員至現場後佈1水線及滅火器於現場警戒，後相關單位到場，警察於現場管制交通、清潔隊人員使用木屑將油漬吸附後再將木屑清離現場、吊車業者也將貨車拖離現場，待狀況解除後消防人員才離開。

警方表示，葉男駕駛小貨車沿新中北路往八德方向行駛，於路口左轉興仁路二段時不慎重心不穩而翻覆，經警方檢測並無飲酒；警方呼籲用路人轉彎時應減速慢行，以維交通安全。

貨車行經路口轉彎處重心不穩而翻覆漏油，所幸遇周邊熱心民眾伸援手，將受傷的駕駛葉男抬至路邊等待救援，並於翻覆貨車上噴灑滅火器以防起火燃燒。記者高宇震／翻攝
貨車行經路口轉彎處重心不穩而翻覆漏油，所幸遇周邊熱心民眾伸援手，將受傷的駕駛葉男抬至路邊等待救援，並於翻覆貨車上噴灑滅火器以防起火燃燒。記者高宇震／翻攝

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