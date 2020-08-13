八通關古道又傳山難 1男摔百米邊坡吊掛送醫

李姓男山友攀爬八通關越嶺線，11日行經多美麗駐在所附近，不慎摔落百米邊坡、無法行走，同行友人下切救援並通報，消防局、空勤總隊協力救援，今天上午將傷患吊掛下山送醫。

花蓮縣消防局救災救護第三大隊指出，11日深夜接獲民眾報案，40多歲李姓男山友跟團行經多美麗駐在所往大分方向200公尺處，不慎滑落100公尺深邊坡，同行隊員下切接觸，李姓山友意識清醒、身上多處外傷。

花蓮縣消防局獲報後集結玉山國家公園南安管理站、保七總隊第六大隊等6名搜救人員，並聯繫空勤總隊，昨天上午搭乘直升機前往事故地點附近的8號停機坪，再步行前往搜救地點。

第三大隊指出，由於傷者位在懸崖陡坡，行進困難，加上患者腳受傷無法行走，搜救人員和同行隊員協力將患者搬抬至安全、空曠的登山步道。

空勤總隊直升機今天上午順利將受傷的李姓山友吊掛下山，送往花蓮慈濟醫院治療，所幸並無大礙。第三大隊指出，將釐清相關內容，若發現有違規事項，將依「花蓮縣登山活動管理自治條例」開罰。

八通關古道暑期山難意外多，7月至今累計第4起；7月4日57歲女山友墜谷受傷、20日77歲男山友高山症發作及25日60歲女山友墜谷，頭部撕裂傷，都由花蓮縣消防局及空勤總隊及時救援，沒有造成嚴重傷亡。