登山隊員跌落100公尺深邊坡 救難人員接力送醫
有兩隊登山隊共10人預計今天從瓦拉米步道下山，卻有1名年約40歲的李姓男子不趁滑落邊坡約100公尺，同行隊員下切接觸後幸好傷患還有意識，但無法行走，趕緊通報花蓮縣消防局救援。救難人員上山後，發現現場是陡坡，於是利用繩索將傷患移到步道上，再由空勤總隊直升機吊掛下山治療。
消防局表示，11日深夜接獲民眾報案，有一行兩隊登山隊伍共10人（9男1女）於7日由東埔進入，預計今天由瓦拉米步道出來，沒想到11日約11時許，隊伍行經多美麗駐在所往大分方向約200公尺處（N23 21.88 E121 07.72），一名李姓男子不慎滑落邊坡深約100公尺。
因墜落位置手機無法收訊，登山隊員初步了解李男意識清醒、身上多處外傷，給予基本處置及安撫，並同時派遣2名隊員快步到有手機訊號的佳心駐在所向119求救。
消防局立即集結搜救人員並連繫空勤總隊，由消防局、玉山國家公園南安管理站、保七總隊第六大隊等6位搜救人員，於12日7時許，於玉里分隊集結完成出勤，搜救人員搭乘直升機起飛前往事故點附近8號停機坪，再步行前往多美麗駐在所進行搜救。
昨天約中午12時許搜救隊伍抵達事故點，由於現場位在懸崖陡坡上，行進困難，經緊急救護技術員（EMT）評估後，因李男意識清醒、腳部因創傷無法行走及身上多處傷口，立即給予救護處置，同時搜救人員利用繩索拖拉系統架設，順利在天黑前將患者移至較安全的登山步道上。
空勤總隊直升機於今天清晨7時許順利將傷患吊掛成功，後送至花蓮德興壘球場，由自強分隊救護車送往花蓮慈濟醫院接受治療。消防局指出，山難救援案件待釐清相關內容後，若確認有違規事項，將依據「花蓮縣登山活動管理自治條例」祭出罰則。
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