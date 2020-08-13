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電信詐騙又來了！補償靈骨塔位竟要先付105萬設備費

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市53歲中年婦人曾買下礦類股票，因股票下市後，有人寄來股票下市補償通知給她，她回撥後，自稱金祥男子表示，要補償靈骨塔塔位給她，但要先付設備費105萬元，婦人昨天住北區銀行要領巨款，銀行警覺有異通報員警後成功攔阻。

婦人表示，她曾經買過礦產類股票，股票下市後公司有寄補償通知單給她，補償通知單上有公司電話，她打電話聯絡，該公司自稱金祥的男子告訴她，已委託某葬儀社處理，將補償靈骨塔位12個給她，但須先付手續費才能取得權狀，如塔位買賣則要付設備費。

她和家人討論後決定賣出去，請自稱金祥男子協助處理，金祥來電通知已簽好約，一個塔位45萬賣出，但要她支付105萬設備費，她昨天上午11點前往銀行提款後準備提領巨款，機警行員發現異狀通知警方到場協助處理，台南市警五分局開元派出所巡佐蘇敬修、警員王正材前往了解協助，避免婦人被騙。

台南市中年婦人（左），差點遭到電信詐騙。記者黃宣翰／翻攝
台南市中年婦人（左），差點遭到電信詐騙。記者黃宣翰／翻攝

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