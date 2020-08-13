花蓮吉安鐵皮倉庫失火燃燒約300坪 損失250萬元
花蓮吉安鄉福昌路上一間倉庫今天凌晨0時許發生火警，消防局有7個消防分隊前往救火，一開始趕緊將屋內居住的6人救出，再布水線滅火，倉庫全面燃燒，火舌從屋內竄出。面對失火的倉庫，無法正常出貨給簽約超市，呂姓一家人只能坐在路邊唉聲嘆氣，「這下賠慘了」。
倉儲所有人呂先生說，有6名家人住在30年的舊倉庫，自己則住在老家，接到太太電話才知道倉庫失火，到現場已火勢猛烈，裡面有的是衣物、罐頭食品、飲料等易燃雜物，主要儲放超市貨物，每周都會有貨物進出運送，現在煩惱無法進出貨，損失慘重。
消防局第一大隊副大隊長吳佳奇表示，凌晨0時許接獲報案，現場為2層樓的倉庫，已全面燃燒，以防護方式進行水線部署，人都安全撤離，但內部的樓梯疑似倒塌，無法上二樓，只好在外部架梯子注水滅火。至於起火原因和起火點要等火調調查後才有更詳細的資訊。
消防局表示，該2層樓鐵皮屋為物流倉庫，燃燒面積約300坪，財損約250萬元。吉安鄉長游淑貞預計下午前往火災戶關懷，致贈慰問金。這也是8月兩周以來第二起大型火警，幸皆無人傷亡。
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