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77歲老翁趕火車昏倒月台 柳營奇美醫護見義CPR救回一命

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市77歲陳豊南日前急著趕火車突然倒臥在善化火車站月台上，柳營奇美醫院護理師蕭嘉鳳及醫事放射師林宏吉、蔡家駿剛好月台目擊，蕭姓護理師立即奔上前檢查，發現陳先生已無意識且摸不到脈搏，便立即施予心肺復甦術（CPR）及呼叫求助，站務員提供車站設置的自動體外心臟電擊去顫器（AED），在大家通力合作下，陳先生成功地恢復呼吸及心跳，後經救護車送至醫院繼續治療，不久也順利健康出院。陳先生今天由兩個女兒陪同到柳營奇美醫院感謝3位醫護人員的救命之恩。

陳豊南住台南新市區，原本是務農現已退休，6月23日他開車帶著太太到善化火車站，要搭上午7點23分自強號前往台中沙鹿看耳科，從地下道樓梯要上到月台的最後一階就失去意識，醒來後已經11天後，人在加護病房裡，後來知道是柳營奇護醫護人員急救，出院後急著來感謝救命恩人。

蕭嘉鳳及林宏吉、蔡家駿剛好也在善化車站要搭7點48分區間車上班，蕭嘉鳳說，當時自強號已經進站，阿伯有點小跑步超越她要趕往月台，她看到時阿伯就昏倒被人扶到在月台柱子旁休息，基於護理人員的敏感度，立刻跑上前協助，沒有呼吸心跳，把阿伯平躺在地上，林姓、蔡姓兩位放射師協助監測生命徵象，確定無脈博後立即開始進行心肺復甦術。

蕭嘉鳳說，當時是很多人合作，不是只有她們，還有一位台鐵站務員和二三位民眾，站務人員取來（AED）予以電擊後，他們4人合力進行（CPR）按壓約5分鐘，阿伯恢復心跳，救護車也剛好趕到接手將阿伯送到柳營奇美醫院急救，再轉回由永康奇美總院周銘霆醫師及照護團隊悉心照料，在加護病房11天，普通病房7天，出院後很快恢復健康。

陳豊南今天由兩個女兒陪同帶著鮮花送給三位救命恩人，感激貴人相助，否則他已經躺在「箱子」裡，院方也準備蛋糕，慶祝其重獲新生，可以繼續健康地享受天倫。陳豊南說十多年前曾做心臟繞道手術及裝三支心臟支架，但平常完全沒有症狀，天天量血壓控制也很好，好像從鬼門關走了一遭，幸虧即時獲得專業的醫護急救，才能挽回寶貴的生命，

柳營奇美醫院院長黃順賢致贈一幀「活力」墨藝作品，期許陳先生繼續保有生命的韌性與刻畫未來的精采人生。

77歲陳豊南（左三）今天由兩個女兒陪同，到柳營奇美醫院感謝救命恩人蕭嘉鳳護理師（右前）及醫事放射師林宏吉（右一）與蔡家駿，場面溫馨感人。記者吳淑玲／攝影
77歲陳豊南（左三）今天由兩個女兒陪同，到柳營奇美醫院感謝救命恩人蕭嘉鳳護理師（右前）及醫事放射師林宏吉（右一）與蔡家駿，場面溫馨感人。記者吳淑玲／攝影

醫護人員 火車站

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