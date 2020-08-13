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老婦與同住兒口角遭推倒 兒伴母屍4日鄰居聞異味報警

聯合報 / 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭縣一名67歲廖姓婦人，10日被發現陳屍家中；檢警調查時，同住領有重度身心障礙手冊的34歲兒表示，6日與母親發生爭執拉扯，母親跌倒在地，頭部受創。不過，檢警昨解剖發現，老婦人頭部雖有傷口，但死因是心臟病發，目前依過失致死罪將吳男聲押獲准，仍在釐清事發原因。

據了解，吳男與母親同租一間矮平房居住，在母親死後伴母屍4天，是鄰長經過聞到濃重屍臭味，報警求助，這起人倫悲劇才曝光。警方進入時，老婦人仰躺在屋內地上，屍體腫脹腐爛還長蛆，初步研判死亡時間至少3天。

由於吳姓男子有重度身心障礙，表達能力不清，經向檢方表示曾與母親拉扯、母親頭部受創。但老婦人半盲且有心臟疾病，解剖發現致死原因是心臟病發，因此是否為吳男殺傷，還待調查。

宜蘭地方法院表示，廖姓婦人死因仍有待鑑定報告，因檢察官指吳男在偵訊過程情緒激動，有自傷、自殘，並且所涉及的是重罪，恐有逃亡之虞，另縣府社會處也表示無法安置吳男，吳男也沒有能力籌措交保金，所以准押。

吳姓男子伴母屍4天，因他表示與母親起爭執拉扯，今被依過失致死罪嫌羈押。記者王燕華／翻攝
吳姓男子伴母屍4天，因他表示與母親起爭執拉扯，今被依過失致死罪嫌羈押。記者王燕華／翻攝

心臟病 檢察官

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