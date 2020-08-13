屏東男大生違停遭檢舉 貼文洩憤反遭酸「違規仔惱羞」
屏東一名男大生將機車停在屏東市中華路，遭民眾檢舉違規停車，男大生憤而將違規照片發在「Dard」洩憤，並寫下，「智障可能是從廣告設計科誕生」、「他媽沒工作在那拍」，還說「屏東世大運警察管制時還幫忙移車子」，此文一出，立刻引來網友對他的言行展開論戰。
網友見狀紛紛在貼文底下留言，「笑死！違規講話還這麼大聲」、「廣設科怎麼了嗎」、「看到違規仔惱羞真爽」、「一生只督你一人」、「奇文共賞」、「可悲怕人家說還上來討拍」。
此外，還有網友糾正男大生，屏東是辦「全中運」而非「世大運」，還建議男大生「文章可以加標點符號嗎」。
關於違規停車一事，由於屏東市中華路一帶，位於屏東市鬧區也緊鄰百貨公司，因此，經常有車於此路段臨時停車。
根據警方統計，中華路與公園路周遭路段，今年7月違規停車舉發共3990件，其中民眾檢舉就占1165件；7月則有4650件，民眾檢舉就占896件。
然而，鄰近中華路旁的公園路，也是今年違規檢舉路段的第七名，有鑑於此，屏東警方呼籲，民眾勿貪圖一時方便，造成其他用路人困擾，更別心存僥倖以免遭到開罰。
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