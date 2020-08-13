台鐵邊開邊掉零件 邱顯智：聰明用路人閃避技能要滿點

時代力量立委邱顯智昨天接到宜蘭民眾陳情，指前天傍晚，開車從東往西行駛於宜蘭冬山鄉成興路的台鐵高架橋下時，駕駛側門被突然飛來的異物，撞得砰然巨響。圖／擷取自邱顯智臉書

台鐵邊行駛邊「噴寶」？時代力量立委邱顯智在臉書表示，他昨天接到一名宜蘭民眾的陳情，指前天傍晚，開車從東往西行駛在宜蘭冬山鄉成興路的台鐵高架橋下時，駕駛側門被突然飛來的異物，撞得砰然巨響。民眾當場被嚇得一身冷汗，隨後下車查看，經過兩三個小時的查證，經由路旁派出所及火車警察的協助，才確認這起事故的兇手原來是台鐵車輛上的零件飛出，砸到他的車輛。

邱顯智表示，慶幸的是，該零件是擊中車輛板金，沒有造成人員傷亡，如果擊中車輛玻璃或路人，後果不堪設想。陳情人還提到，宜蘭成興路該路段兩側，每周六都有夜市擺攤，人潮眾多，完全無法想像若擊中行人的後果。

邱顯智在臉書貼出掉落零件的照片，他說，「如何做個聰明的用路人，閃避技能要滿點」，諷刺意味十足。

邱顯智說，今年2月開議後，他在交通委員會，接連質詢了台鐵火車幾項重大違失，包括過站火車關閉ATP後倒退逆行，差點撞上後方自強號、列車違反閉塞運轉差點相撞、高雄自強號12天內超速9次、車輛侵入平交道但竟然未設感應器的種種事故檢討。

但邱顯智說，其中部分經由內部吹哨者檢舉的案件，台鐵在經過質詢後，竟然懲處吹哨者。這種面對問題的態度，「很台鐵」，非常台鐵。

邱顯智表示，下會期預算會期即將開議，雖然現在正在休會，在此依舊鄭重要求台鐵，做好各類車輛的檢修。尤其是老舊車輛，該停駛就停駛，不要勉強上路，讓不定時炸彈在鐵軌上狂奔。

邱顯智說，在開發各式餐點（經典滷排飯卷），委託公關公司經營粉專之餘，請台鐵顧好本業，讓民眾重拾對台鐵的信心。

對此，台鐵局表示，經查是8月11日第1車次(台北出發，逆時針運行回台北的觀光列車)經過宜蘭縣冬山時所掉落，該零件是GE機車牽引馬達齒輪箱加油口蓋，經機務段檢查員確認是8月11日機車E235號5齒輪箱所脫落遺失。

台鐵局表示，事發後，機務處昨天已請宜蘭機務分段黃分段長前往了解，向當事人致歉，並商談小客車修復補償事宜，不過目前尚未取得共識。