快訊

國會助理共諜案 陸方指示吸收柯建銘隨扈取得大選情資

台鐵邊開邊掉零件 邱顯智：聰明用路人閃避技能要滿點

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導

時代力量立委邱顯智昨天接到宜蘭民眾陳情，指前天傍晚，開車從東往西行駛於宜蘭冬山鄉成興路的台鐵高架橋下時，駕駛側門被突然飛來的異物，撞得砰然巨響。圖／擷取自邱顯智臉書
時代力量立委邱顯智昨天接到宜蘭民眾陳情，指前天傍晚，開車從東往西行駛於宜蘭冬山鄉成興路的台鐵高架橋下時，駕駛側門被突然飛來的異物，撞得砰然巨響。圖／擷取自邱顯智臉書

台鐵邊行駛邊「噴寶」？時代力量立委邱顯智在臉書表示，他昨天接到一名宜蘭民眾的陳情，指前天傍晚，開車從東往西行駛在宜蘭冬山鄉成興路的台鐵高架橋下時，駕駛側門被突然飛來的異物，撞得砰然巨響。民眾當場被嚇得一身冷汗，隨後下車查看，經過兩三個小時的查證，經由路旁派出所及火車警察的協助，才確認這起事故的兇手原來是台鐵車輛上的零件飛出，砸到他的車輛。

邱顯智表示，慶幸的是，該零件是擊中車輛板金，沒有造成人員傷亡，如果擊中車輛玻璃或路人，後果不堪設想。陳情人還提到，宜蘭成興路該路段兩側，每周六都有夜市擺攤，人潮眾多，完全無法想像若擊中行人的後果。

邱顯智在臉書貼出掉落零件的照片，他說，「如何做個聰明的用路人，閃避技能要滿點」，諷刺意味十足。

邱顯智說，今年2月開議後，他在交通委員會，接連質詢了台鐵火車幾項重大違失，包括過站火車關閉ATP後倒退逆行，差點撞上後方自強號、列車違反閉塞運轉差點相撞、高雄自強號12天內超速9次、車輛侵入平交道但竟然未設感應器的種種事故檢討。

但邱顯智說，其中部分經由內部吹哨者檢舉的案件，台鐵在經過質詢後，竟然懲處吹哨者。這種面對問題的態度，「很台鐵」，非常台鐵。

邱顯智表示，下會期預算會期即將開議，雖然現在正在休會，在此依舊鄭重要求台鐵，做好各類車輛的檢修。尤其是老舊車輛，該停駛就停駛，不要勉強上路，讓不定時炸彈在鐵軌上狂奔。

邱顯智說，在開發各式餐點（經典滷排飯卷），委託公關公司經營粉專之餘，請台鐵顧好本業，讓民眾重拾對台鐵的信心。

對此，台鐵局表示，經查是8月11日第1車次(台北出發，逆時針運行回台北的觀光列車)經過宜蘭縣冬山時所掉落，該零件是GE機車牽引馬達齒輪箱加油口蓋，經機務段檢查員確認是8月11日機車E235號5齒輪箱所脫落遺失。

台鐵局表示，事發後，機務處昨天已請宜蘭機務分段黃分段長前往了解，向當事人致歉，並商談小客車修復補償事宜，不過目前尚未取得共識。

台鐵 邱顯智 事故

延伸閱讀

蔡其昌相信林佳龍禁得起考驗

基隆輕軌換廢台鐵？藍要綠表態 蔡適應： 「不好方案，市長不會接受，我也不接受」

徐永明和林佳龍借300萬？邱顯智：偵查中不宜說明

時力風暴…邱顯智表態不選黨主席

相關新聞

台鐵邊開邊掉零件 邱顯智：聰明用路人閃避技能要滿點

台鐵邊行駛邊「噴寶」？時代力量立委邱顯智在臉書表示，他昨天接到一名宜蘭民眾的陳情，指前天傍晚，開車從東往西行駛在宜蘭冬山...

影／警網搜破獲毒品分裝場 主嫌欲駕車逃擦撞外送機車

新北市警方執行網搜昨天破獲毒品分裝場，起獲各式毒品及咖啡分裝袋，主嫌陳姓男子欲駕車逃，不慎擦撞停放路邊外送機車仍被逮。包...

女求助警所大哭不停竟遭噴辣椒水 警還用氣音罵三字經

新竹縣一名林姓員警去年4月凌晨服值班台勤務時，遇上一名陳姓女子登門求助，陳因酒後找不到男友哭泣不止，林見安撫無效，竟向對...

影／衛生局女墜樓案 媽媽一封信「多大痛苦死都不怕？」

新北市衛生局1名林姓女職員在7月初深夜墜樓身亡，生前在臉書上留下千字文，揭露自己被某物理治療所前執行長性侵、長期暴力對待...

台中太平長龍路轎車車速過快肇事 撞斷兩電桿、波及3車

台中市太平區頭汴山區的長龍路一段昨深夜發生轎車疑因超車車速過快而自撞電桿，又波及另3輛轎車的交通事故，所幸被波及的轎車內...

撞死人路邊滑手機？ 查出為父頂罪

五十六歲黃姓農婦上月廿七日在嘉義縣新港鄉駕車遭追撞身亡，檢警查出當時肇事的是四十六歲蘇姓男子，疑似酒駕肇禍，找廿歲兒子前...

冷戰40年…老夫妻破冰 散步遭撞1死1傷

七十四歲林姓老翁前天下午推著洗腎、坐輪椅妻子散步，欲返回護理之家，在行人穿越道旁等待時，樓姓女子開車行經該處突然右偏撞上...

影／台中男子離家失蹤 12天後在大雪山山谷尋獲遺體

台中市63歲王姓男子8月1日在家中留下遺書後失聯，家屬找不到人而報案。警方調閱監視器發現，王曾搭計程車到和平區大雪山鳶嘴...

影／國3苑裡北上路段大貨車翻覆 1死1傷

一輛大貨車今晚8點多行經國道3號苑裡北上路段時突然翻覆，苗栗縣消防局據報趕往救護，車內駕駛蔡姓男子受傷，但坐駕駛座的33...

影／苗栗救護車在大甲疑遭失控大貨車撞毀 3人受傷

苗栗縣消防局三義消防分隊一輛救護車下午4點左右在台中大甲、苗栗苑裡交界路段，疑似遭到對向失控打滑的大貨車撞上，救護車嚴重...

影／休旅車高速過彎自撞 車頭全毀險翻進稻田

南投縣草屯鎮今凌晨傳車禍事故，36歲周姓男子從市區開車要載44歲莊姓友人返家，行經碧峰里立人路時，疑因車速過快，轉彎不及...

影／苗栗消防局救護車被撞3人傷 消防隊員腦震盪急救

苗栗縣消防局三義分隊一輛救護車今天救護值勤結束返隊途中，在台中大安溪橋河堤，疑遭一台失控打滑運煤渣大貨車撞上，救護車上2...

熱門新聞

才透露中15.6億威力彩得主訊息 前議員傳車禍送醫

台中鉛中毒案今驚爆還有一家！康然中醫涉禁藥硃砂入藥

江守山開44人假病歷遭新光解僱 高院：無端浪費健保

北檢上周五第三地就訊林佳龍 正比對金流

離譜國中合作社 員工起色心竟騙女學生進櫃台掀衣

前彰化市長涉桃色風暴 檢方證實以妨害性自主案偵辦中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。