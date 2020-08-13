影／毒犯棄車徒步逃竄被警制伏 警：登山養出好體力
台中市第四警分局南屯所3日晚間獲得情資，林姓毒品通緝犯出現在轄區，警方獲報前往南屯區查緝，未料林發現警方上門後，開車一路狂飆，從南屯逃竄到大里，林因遭圍捕，自知無路可逃，棄車徒步逃逸，警員莊至璿也徒步追逐，順利將林制伏，帶回詢問。莊表示，雖然身上警勤裝備達10公斤，但平時有的登山、健行培養體力的習慣，得以順利逮捕歹徒。
台中市第四分局南屯派出所巡佐林俊良、警員鍾佾辰、莊至璿3日晚間10時許獲報，林姓男子（40歲）是毒品通緝犯，出現在南屯區三民西路、精誠路附近，警方前往查緝時，林發現警方靠近，不顧其他用路人安全，一路違規蛇行躲避查緝，甚至一路由南屯區狂飆至大里區。
警方通報警網進行攔截圍捕，林在大里區永大街、東明路一帶棄車逃逸，警員莊至璿眼尖發現林鬼鬼祟祟在人行道徘徊，立刻下車徒步追緝，順利制伏林。
警員莊至璿說，雖然警員執勤的設備約10公斤，但他平常有登山、健行，體能保持在良好的狀態，在面臨突發狀況才能發揮平時訓練成果，順利逮捕人犯。
第四警分局南屯所所長周景彬呼籲，歹路不通走，路上遇警方攔查，千萬不要逃逸，除了將自己的安危置身事外，也會危害用路人的安全，在高速駕車的情況下，不能預防路上的突發狀況，害人又害己，若遇到警方盤查身分，請務必主動配合，而平時同仁對體能的自我要求也在勤務中一展無疑，也給予嘉勉，千萬不容小覷。
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