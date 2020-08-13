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國會助理共諜案 陸方指示吸收柯建銘隨扈取得大選情資

阿嬤住家離警所僅百公尺卻迷路 回家成最遙遠距離

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬陳姓阿嬤的住家僅離派出所約100公尺，但她在9日上午到派出所求助，陳嬤自述早上出門散步，想回家時卻怎麼也找不到家，警員詢問陳嬤記憶中大概的住處方向，陳嬤比了一個方向後，警員帶著陳嬤沿途尋找，幸好陳嬤兒子剛好外出，順利幫陳嬤回家，陳嬤兒子說，媽媽記憶力衰退，當天發現母親不在家，正要出門找尋，就發現警員帶著媽媽上門。

台中市第三警分局立德派出所巡佐曾裕成、警員吳育鑫9日值班時，遇到陳姓阿嬤（78歲）到派出所報案，表示自己迷路了，一早出門散步，已經在附近繞了很多圈，卻怎麼都找不到回家的路，陳嬤報案時，不斷比著一個方向，向警員表示住家就在那個方向。

警方陪同載著陳嬤沿著其指示方向沿途認路，所幸很快就陳嬤住家前，看到兒子剛好要外出，順利幫陳嬤返家。

陳嬤兒子表示，媽媽最近記憶力有衰退的現象，經常走失，當天早上不見媽媽蹤影，正打算要外出尋找，沒想到正巧遇到警方開著巡邏車將媽媽送回來，十分感謝警方的協助。

第三警分局提醒，家人或長者如曾有走失紀錄，可向社會局申請愛心手鍊，或在身上衣服、拐杖等隨身物品標示家人聯絡方式，以便盡速送走失者返家。

台中市陳姓阿嬤的住家離派出所僅約100公尺，但9日上午卻找不到回家的路，跑到三分局立德所求助。圖／第三警分局提供
台中市陳姓阿嬤的住家離派出所僅約100公尺，但9日上午卻找不到回家的路，跑到三分局立德所求助。圖／第三警分局提供

阿嬤

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