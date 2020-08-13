快訊

國會助理共諜案 陸方指示吸收柯建銘隨扈取得大選情資

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女求助警所大哭不停竟遭噴辣椒水 警還用氣音罵三字經

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹縣一名林姓員警去年4月凌晨服值班台勤務時，遇上一名陳姓女子登門求助，陳因酒後找不到男友哭泣不止，林見安撫無效，竟向對方臉連噴2次辣椒水，還趁等救護車時貼近陳，以氣聲辱罵三字經，對方暴怒後再以妨害公務壓制上銬，之後又擅自解銬縱放陳；新竹地檢偵查終結，依傷害、強制、公務員縱放人犯等罪嫌起訴。

起訴書指出，去年4月5日凌晨，陳姓女子酒後將手機遺忘在男友車上，又無法和男友取得聯繫，向警方求助，坐值班台的林員見狀，通知轄區派出所兩名員警支援、安撫，林見陳經告誡不聽仍大聲哭泣，竟持辣椒水朝陳的臉連噴2次（林違規使用辣椒水遭警申誡2次處分），陳因臉疼痛大叫，最後被男友帶走。

不過，陳女因身體不適，與男友返回分局請林員幫忙叫救護車，林卻不滿陳質疑他使用辣椒水的時機，竟刻意將臉貼近陳，壓低聲量以氣聲辱罵對方三字經，等陳暴怒再依妨害公務罪嫌以手拍打陳的頭部，將其壓制，導致陳昏厥躺地遭林上銬，即使遭一旁目擊民眾質疑，林仍回「我哪有打她？她罵我，我現行犯逮捕她啦，打她？」

刑事訴訟法規定「司法警察依法逮捕現行犯，完成程序後應請示、解送檢察官」，救護車到場後，林員卻違反規定擅自將陳女解銬，並向支援員警稱陳女酒醉，先讓陳就醫，之後再通知做妨害公務筆錄就好，隨後將警方執行管束通知書交給其他員警，供通知陳或其家屬使用，擬將刑事訴訟法現行犯逮捕程序私自轉換為警察職權行使法第19條行政管束程序，最後陳被送醫，至清醒後離開，警方未戒護，也未通知檢方。

另外，去年3月23日，一名陳姓男子懷疑自己在自家小吃店門口停車遭林員用手機拍攝，便與母、姊到警局找林理論（陳男、姊姊與母親涉妨害公務、傷害等罪部皆不起訴處分），雙方卻爆爭執，一陣混亂下，陳男姊姊在安撫林時因手勢過大，不慎將林手中的額溫槍拍落，雖立即撿起返還給林，仍遭陳以妨害公務名義欲將其逮捕，陳男上前阻止，也遭林作勢以柔道「大外割」方式壓制，因自身重心不穩，反摔倒於地。

警局其他員警見狀，立刻上前將雙方架開安撫，並向陳男母、姊釐清經過，經現場錄影畫面顯示，警方認為陳男姊姊並非故意拍落林員的額溫槍，也沒積極攻擊林的舉動，遭林掐住脖子壓制於地雙手即攤開，未再與林繼續拉扯，因此讓3人先離開，並報告檢察官。

新竹縣警察局表示，已掌握該員狀況，將對其加強關懷並給予勤務輔導，針對外界質疑是否會將涉事員警汰除，因其未符合警察人員人事條例停、免職規定，仍須待法院進一步釐清。

該員所屬竹北警分局同僚則透露，目前林姓員警已被管制勤務，因為其情緒較易起伏，被要求少與民眾接觸，且身上不得佩槍，但後續還需法院判決才能評斷林姓員警個人行為的對錯。

林姓員警服值班台勤務時遇上一名陳姓女子登門求助，林見安撫陳無效，竟向對方臉連噴2次辣椒水，還趁等救護車時貼近陳，以氣聲辱罵三字經，對方暴怒後再以妨害公務壓制上銬。示意圖／報系資料照
林姓員警服值班台勤務時遇上一名陳姓女子登門求助，林見安撫陳無效，竟向對方臉連噴2次辣椒水，還趁等救護車時貼近陳，以氣聲辱罵三字經，對方暴怒後再以妨害公務壓制上銬。示意圖／報系資料照

妨害公務 救護車 警察

延伸閱讀

影／苗栗救護車在大甲疑遭失控大貨車撞毀 3人受傷

影／苗栗消防局救護車被撞3人傷 消防隊員腦震盪急救

苗栗消防局救護車出勤竟和大貨車相撞 3人輕重傷

影／板橋救護車出勤載傷患 駕駛失控擦撞路邊15輛機車

相關新聞

台鐵邊開邊掉零件 邱顯智：聰明用路人閃避技能要滿點

台鐵邊行駛邊「噴寶」？時代力量立委邱顯智在臉書表示，他昨天接到一名宜蘭民眾的陳情，指前天傍晚，開車從東往西行駛在宜蘭冬山...

影／警網搜破獲毒品分裝場 主嫌欲駕車逃擦撞外送機車

新北市警方執行網搜昨天破獲毒品分裝場，起獲各式毒品及咖啡分裝袋，主嫌陳姓男子欲駕車逃，不慎擦撞停放路邊外送機車仍被逮。包...

女求助警所大哭不停竟遭噴辣椒水 警還用氣音罵三字經

新竹縣一名林姓員警去年4月凌晨服值班台勤務時，遇上一名陳姓女子登門求助，陳因酒後找不到男友哭泣不止，林見安撫無效，竟向對...

影／衛生局女墜樓案 媽媽一封信「多大痛苦死都不怕？」

新北市衛生局1名林姓女職員在7月初深夜墜樓身亡，生前在臉書上留下千字文，揭露自己被某物理治療所前執行長性侵、長期暴力對待...

台中太平長龍路轎車車速過快肇事 撞斷兩電桿、波及3車

台中市太平區頭汴山區的長龍路一段昨深夜發生轎車疑因超車車速過快而自撞電桿，又波及另3輛轎車的交通事故，所幸被波及的轎車內...

撞死人路邊滑手機？ 查出為父頂罪

五十六歲黃姓農婦上月廿七日在嘉義縣新港鄉駕車遭追撞身亡，檢警查出當時肇事的是四十六歲蘇姓男子，疑似酒駕肇禍，找廿歲兒子前...

冷戰40年…老夫妻破冰 散步遭撞1死1傷

七十四歲林姓老翁前天下午推著洗腎、坐輪椅妻子散步，欲返回護理之家，在行人穿越道旁等待時，樓姓女子開車行經該處突然右偏撞上...

影／台中男子離家失蹤 12天後在大雪山山谷尋獲遺體

台中市63歲王姓男子8月1日在家中留下遺書後失聯，家屬找不到人而報案。警方調閱監視器發現，王曾搭計程車到和平區大雪山鳶嘴...

影／國3苑裡北上路段大貨車翻覆 1死1傷

一輛大貨車今晚8點多行經國道3號苑裡北上路段時突然翻覆，苗栗縣消防局據報趕往救護，車內駕駛蔡姓男子受傷，但坐駕駛座的33...

影／苗栗救護車在大甲疑遭失控大貨車撞毀 3人受傷

苗栗縣消防局三義消防分隊一輛救護車下午4點左右在台中大甲、苗栗苑裡交界路段，疑似遭到對向失控打滑的大貨車撞上，救護車嚴重...

影／休旅車高速過彎自撞 車頭全毀險翻進稻田

南投縣草屯鎮今凌晨傳車禍事故，36歲周姓男子從市區開車要載44歲莊姓友人返家，行經碧峰里立人路時，疑因車速過快，轉彎不及...

影／苗栗消防局救護車被撞3人傷 消防隊員腦震盪急救

苗栗縣消防局三義分隊一輛救護車今天救護值勤結束返隊途中，在台中大安溪橋河堤，疑遭一台失控打滑運煤渣大貨車撞上，救護車上2...

熱門新聞

才透露中15.6億威力彩得主訊息 前議員傳車禍送醫

台中鉛中毒案今驚爆還有一家！康然中醫涉禁藥硃砂入藥

江守山開44人假病歷遭新光解僱 高院：無端浪費健保

北檢上周五第三地就訊林佳龍 正比對金流

離譜國中合作社 員工起色心竟騙女學生進櫃台掀衣

前彰化市長涉桃色風暴 檢方證實以妨害性自主案偵辦中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。