女求助警所大哭不停竟遭噴辣椒水 警還用氣音罵三字經

新竹縣一名林姓員警去年4月凌晨服值班台勤務時，遇上一名陳姓女子登門求助，陳因酒後找不到男友哭泣不止，林見安撫無效，竟向對方臉連噴2次辣椒水，還趁等救護車時貼近陳，以氣聲辱罵三字經，對方暴怒後再以妨害公務壓制上銬，之後又擅自解銬縱放陳；新竹地檢偵查終結，依傷害、強制、公務員縱放人犯等罪嫌起訴。

起訴書指出，去年4月5日凌晨，陳姓女子酒後將手機遺忘在男友車上，又無法和男友取得聯繫，向警方求助，坐值班台的林員見狀，通知轄區派出所兩名員警支援、安撫，林見陳經告誡不聽仍大聲哭泣，竟持辣椒水朝陳的臉連噴2次（林違規使用辣椒水遭警申誡2次處分），陳因臉疼痛大叫，最後被男友帶走。

不過，陳女因身體不適，與男友返回分局請林員幫忙叫救護車，林卻不滿陳質疑他使用辣椒水的時機，竟刻意將臉貼近陳，壓低聲量以氣聲辱罵對方三字經，等陳暴怒再依妨害公務罪嫌以手拍打陳的頭部，將其壓制，導致陳昏厥躺地遭林上銬，即使遭一旁目擊民眾質疑，林仍回「我哪有打她？她罵我，我現行犯逮捕她啦，打她？」

刑事訴訟法規定「司法警察依法逮捕現行犯，完成程序後應請示、解送檢察官」，救護車到場後，林員卻違反規定擅自將陳女解銬，並向支援員警稱陳女酒醉，先讓陳就醫，之後再通知做妨害公務筆錄就好，隨後將警方執行管束通知書交給其他員警，供通知陳或其家屬使用，擬將刑事訴訟法現行犯逮捕程序私自轉換為警察職權行使法第19條行政管束程序，最後陳被送醫，至清醒後離開，警方未戒護，也未通知檢方。

另外，去年3月23日，一名陳姓男子懷疑自己在自家小吃店門口停車遭林員用手機拍攝，便與母、姊到警局找林理論（陳男、姊姊與母親涉妨害公務、傷害等罪部皆不起訴處分），雙方卻爆爭執，一陣混亂下，陳男姊姊在安撫林時因手勢過大，不慎將林手中的額溫槍拍落，雖立即撿起返還給林，仍遭陳以妨害公務名義欲將其逮捕，陳男上前阻止，也遭林作勢以柔道「大外割」方式壓制，因自身重心不穩，反摔倒於地。

警局其他員警見狀，立刻上前將雙方架開安撫，並向陳男母、姊釐清經過，經現場錄影畫面顯示，警方認為陳男姊姊並非故意拍落林員的額溫槍，也沒積極攻擊林的舉動，遭林掐住脖子壓制於地雙手即攤開，未再與林繼續拉扯，因此讓3人先離開，並報告檢察官。

新竹縣警察局表示，已掌握該員狀況，將對其加強關懷並給予勤務輔導，針對外界質疑是否會將涉事員警汰除，因其未符合警察人員人事條例停、免職規定，仍須待法院進一步釐清。