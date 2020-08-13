谷關昨夜大雨樹木倒塌車撞上 員警到場急交管防意外
台中市谷關地區昨天大雨，昨晚11點20分，中橫公路31.3公里處發生樹木倒塌橫躺路面，壓到4條電纜線，余姓男子開轎車因視線不良撞上倒塌路樹，無人受傷，警方獲報後，立即派員處理並緊急交管，維護用路安全，今天凌晨恢復交通。
和平警分局谷關派出所接獲報案，員警抵達現場，發現路樹橫躺路面，一輛轎車撞上受損，警員廖寶林協助將樹枝移開讓事故車輛脫困，先恢復單向通行後，通報公路總局谷關工務段和電纜線所屬公司處理。員警在現場擺設交通錐實施交管，等待機具排除，今天凌晨一點，經谷關工務段人員、機具到場排除後恢復雙向通行。
和平警分局呼籲民眾，最近山區降雨頻繁，道路易發生落石或樹木傾倒等，行車進入山區，應小心慢行，嚴防碰撞或輾壓路面落石、樹木等障礙物，夜間行駛山區因道路彎曲視線不良且路燈照明不佳，更應隨時注意路面狀況，切勿任意超車、超速，發現路面有枯木、落石或其它障礙物，請立即通知道路主管機關或打110通知警方前往協助處理，維護用路人安全。
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