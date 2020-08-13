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影／衛生局女墜樓案 媽媽一封信「多大痛苦死都不怕？」

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

新北市衛生局1名林姓女職員在7月初深夜墜樓身亡，生前在臉書上留下千字文，揭露自己被某物理治療所前執行長性侵、長期暴力對待等，文末更寫下「願用這條命，讓真相浮出檯面」。事隔一個多月，她的家屬今在勵馨基金會陪同下，出面在立法院召開記者會，現場由該女職員的哥哥、堂姊代讀林姓職員媽媽寫給女兒的一封信，信件全文如下：

我的女兒呀，妳在哪裡呢？為什麼都沒回來看媽媽？回想那天深夜趕到北部，看到瘦弱的妳幾乎粉身碎骨，碎裂的臉上還留著驚嚇。我完全不敢相信，為什麼用這麼慘裂的方式離開世界？到底是多大的痛苦，讓妳連死都不怕？

妳知道媽媽有多心疼嗎？妳忘了妳最寶貝的狗兒子還在家等妳嗎？端午連假節最後一天6月28日晚上妳跟我說晚安！還開心的說下周要忙記者會，不回家了。妳還說著要帶我去吃哪裡哪裡的美食。還承諾著未來的妳，是想要好好的活下呀！

一個女孩子，接二連三收到官司傳喚，還有記者嚇人的詢問，妳一定嚇壞了吧！媽媽好心疼，為什麼妳要獨自承受著這麼大的痛苦？為什麼所有的苦都往自己心裡藏呢？我們不是無話不說嗎？

那個人，說你們是兩情相悅，但他根本不是你的菜呀！如果真的兩情相悅，為什麼從沒聽妳幸福的說過呢？為什麼要打妳呢？我好擔心妳是為了保護家人，才被迫跟在一個妳不喜歡的人身邊！這些疑問，檢察官告訴媽媽，他們一定會盡全力查辦！媽媽相信他們可以給我答案。

我的女兒呀，有妳這麼優秀孝順的女兒，我引以為榮！有妳這個女兒，是我這輩子最大的欣慰！但為什麼我們的母女的緣份只有短短的30年，我好希望，我們還有多一點相處時間呀！女兒呀，來生我們再當母女好嗎？但答應我，下一次，有事情一定要跟我說，好嗎？

愛妳的媽媽 7/11/2020

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

7月初深夜墜樓的新北市衛生局林姓職員離世1個多月，她的哥哥（左）、堂姊（中）今在勵馨基金會執行長王玥好陪同下，在立法院召開記者會，堂姊也在現場代讀林女媽媽寫的一封信。記者葉冠妤/攝影
7月初深夜墜樓的新北市衛生局林姓職員離世1個多月，她的哥哥（左）、堂姊（中）今在勵馨基金會執行長王玥好陪同下，在立法院召開記者會，堂姊也在現場代讀林女媽媽寫的一封信。記者葉冠妤/攝影

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