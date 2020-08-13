台中太平長龍路轎車車速過快肇事 撞斷兩電桿、波及3車
台中市太平區頭汴山區的長龍路一段昨深夜發生轎車疑因超車車速過快而自撞電桿，又波及另3輛轎車的交通事故，所幸被波及的轎車內無人，肇事的轎車內兩人也在安全氣囊的保護下都僅受擦傷，並無大礙，車禍原因由警方進一步調查中。
雖然如此，但因撞擊力大，肇事轎車車頭幾乎全毀，現場一片狼籍，讓人怵目驚心。兩人送醫後，陳的頭部、四肢多處擦挫傷，楊姓乘客四肢擦挫傷，兩人經酒測均未飲酒。
據指出，陳姓市民昨晚11時駕駛轎車戴著楊姓友人（均21歲）由長龍路三段往長龍路一段方向行駛，行經長龍路一段時，陳欲超越前方同向轎車，但在行駛至對向車道時失速打滑，高速下先撞斷對向2處電線桿，再失控波及路旁3輛自小客車。
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