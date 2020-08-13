台中太平長龍路轎車車速過快肇事 撞斷兩電桿、波及3車

台中市太平區頭汴山區的長龍路一段昨深夜發生轎車疑因超車車速過快而自撞電桿，又波及另3輛轎車的交通事故，所幸被波及的轎車內無人，肇事的轎車內兩人也在安全氣囊的保護下都僅受擦傷，並無大礙，車禍原因由警方進一步調查中。

雖然如此，但因撞擊力大，肇事轎車車頭幾乎全毀，現場一片狼籍，讓人怵目驚心。兩人送醫後，陳的頭部、四肢多處擦挫傷，楊姓乘客四肢擦挫傷，兩人經酒測均未飲酒。