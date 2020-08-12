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影／台中男子離家失蹤 12天後在大雪山山谷尋獲遺體

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市63歲王姓男子8月1日在家中留下遺書後失聯，家屬找不到人而報案。警方調閱監視器發現，王曾搭計程車到和平區大雪山鳶嘴山登山口附近，多日尋訪未果，消防局今日派遣空拍小組在大雪山林道29.7公里道路邊坡下方拍到疑似王的衣物，尋獲王的遺體。

據了解，王的遺書提及將前往鳶嘴山，但王的家屬到鳶嘴山登山口四處找不到人而報案，王的家屬透過臉書PO出王的照片及當天穿著，請民眾幫忙尋人。

警方多日訪查附近民眾及調閱路口監視器，確認王曾搭乘計程車到鳶嘴山登山口附近，往大雪山森林遊樂區方向行走，但多日派人前往鳶嘴山、橫嶺山附近搜尋未果。

最近，有山友在大雪山林道29.7公里附近聞到疑似屍臭味，消防局今天派空拍小組在附近實施空拍搜尋，最後在大雪山林道29.7公里道路邊坡下方約21公尺處發現疑似王的衣物，經家屬確認，搜救人員下山谷尋獲遺體，調派吊車運送至道路上。王全身已發黑，遺體送往殯儀館，死因待檢警相驗釐清。

消防局空拍小組今日在大雪山林道29.7公里道路邊坡下方發現疑似王男衣物，搜救人員立即下山谷尋找，最後調派吊車吊掛運送遺體至道路上。記者余采瀅／翻攝
消防局空拍小組今日在大雪山林道29.7公里道路邊坡下方發現疑似王男衣物，搜救人員立即下山谷尋找，最後調派吊車吊掛運送遺體至道路上。記者余采瀅／翻攝
警消多日派人前往鳶嘴山、橫嶺山附近搜尋。記者余采瀅／翻攝
警消多日派人前往鳶嘴山、橫嶺山附近搜尋。記者余采瀅／翻攝
消防局空拍小組今日在大雪山林道29.7公里道路邊坡下方發現疑似王男衣物，搜救人員立即下山谷尋找，最後調派吊車吊掛運送遺體至道路上。記者余采瀅／翻攝
消防局空拍小組今日在大雪山林道29.7公里道路邊坡下方發現疑似王男衣物，搜救人員立即下山谷尋找，最後調派吊車吊掛運送遺體至道路上。記者余采瀅／翻攝

雪山 空拍 計程車

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