波浪紅線空間大停機車惹議 警：紅線道路範圍都算違規
基隆市因道路狹小，加上有很多電線桿、變電箱在道路兩旁，紅線常因此彎來彎去，沒畫成直線，但也有紅線開單爭議。有騎士主張距離紅線已超過1公尺，不應開單，並不影響交通。警方則表示，民眾有誤解，紅線左右道路範圍停放汽機車都屬違規，可開單告發，並無距離多少公尺的問題。
西定路靠近安一路的路段因為有5根電線桿、變電箱，原本紅線遇到後就繞過去畫，成為波浪一樣的線。這樣的情況在基隆不少，如南榮路也有類似紅線，因紅線往外凸出去，內側會有較寬空隙，有的超過1公尺，有的地方甚至可擠進1輛汽車的寬度。
西定路口商家說，因為紅線彎來彎去，路邊紅線內側有較空地方，加上臨近市場，不時有機車臨時停放。林姓機車騎士昨天把機車停在紅線內，他說距紅線足足有1公尺以上，他曾看到網路有人貼文並不違規，只要沒有直接停紅線就可以。
交通隊副隊長吳誌權表示，紅線因現場環境畫設並不一定筆直，但都一樣是紅線，不管汽機車，只要停在紅線道路範圍都屬違規，沒分左右多少公尺，有的民眾誤以為離紅線1公尺不算違規是錯誤的，網路有很多不實謠言是錯的不能盡信。
吳誌權指出，西定路口的紅線不管離多遠，只要道路範圍就屬違規，南榮路紅線內大的可停進一輛車的空間，也同樣是違規，都可以告發，請民眾注意紅線就是不可違停。
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