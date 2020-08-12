影／獨自挑戰劍龍稜跌落邊坡迷路 警消劈芒草開路尋人

溫姓男子獨自從南子吝登山前往劍龍稜，途中跌落約2層樓陡坡，試著爬回步道失敗而迷路，打119求助。消防人員從手機定位，發現他在十三層遺址附近山區，持刀劈開芒草開道，順利找到他護送下山。

新北市消防局今天下午近2點接獲28歲溫男報案，指他今天上午8點多從南子吝上山，要前往劍龍稜，中途滑落邊坡，在山區迷失方位，無法脫困。

消防人員請他提供手機定位，發現他位在台金公司煉銅廠附近山區，研判從十三層遺址入山是最近距離，但當地並無步道可通行。

消防局15名警消和8名義消一路持刀劈開芒草，逐步向溫男靠近。雙方會合後，消防人員在下午3點多將溫帶下山。溫未受傷，由瑞芳警分局警員載他回到南子吝，自行騎車返家。

新北市政府消防局第6救災救護大隊表示，「迷途」是最常發生的山難事故，呼籲民眾登山應有完整裝備及充足糧食，結伴同行，並應隨時注意氣象資料及變化。攜帶地圖及指北針等定位工具。若有GPS功能登山錶、智慧型手機，並有訊號通話，可大幅增加獲救機會。

大隊指出，萬一不小心迷路了，切記不要亂走，也不要選擇「試」看看，及時選擇返回上一個已知點，或原地等待救援才是上策。