影／苗栗救護車在大甲疑遭失控大貨車撞毀 3人受傷

苗栗縣消防局三義消防分隊一輛救護車下午4點左右在台中大甲、苗栗苑裡交界路段，疑似遭到對向失控打滑的大貨車撞上，救護車嚴重毀損，車內2名消防人員受傷送大甲光田醫院就醫，其中駕駛張姓隊員肋骨斷了3根，晚間頭部撕裂傷將進行縫合手術，苗栗消防局副局長匡夢麟趕往醫院探視關切；發生車禍的路段已是台中大甲境內，除了2名消防隊員，大貨車司機也受傷，全案由台中警方調查處理。

苗栗縣消防局指出，三義消防分隊下午救護出勤運送病患到台中大甲光田醫院，救護車由38歲張姓隊員駕駛，另外24歲黃姓隊員在副駕駛座，2人將病患送達醫院後，不料在返隊途中發生車禍，疑遭對向失控打滑的大貨車衝撞，意外發生後，消防局緊急派遣苑裡消防分隊趕往救援，通霄救難協會人員也趕到協助處理。

2名受傷消防員，其中駕駛救護車的張姓隊員一度意識模糊，頭部有2乘6公分的撕裂傷，黃姓隊員右手撕裂傷約5公分、左腳踝撕裂傷2公分，2人都被送往大甲光田醫院救治，另外38歲的黃姓大貨車司機右手及右上腹擦傷、腹部疼痛，被送往大甲李綜合醫院治療。

匡夢麟指出，張姓隊員送醫治療後，除了頭部撕裂傷，發現肋骨也斷了3根，晚間進行頭部撕裂傷縫合手術，另外黃姓隊撕裂傷經縫合後已出院休養。