羅東林管處檜木存放區悶燒 幸撲滅未釀重大災害

林務局羅東林區管理處旁一處用來存放總材積約500立方公尺的珍貴檜木與扁柏場所，今天傳出悶燒意外，宜蘭縣消防局獲報後，花費約2小時撲滅，所幸未釀成重大災害。

近日氣候炎熱，位在羅東林管處旁的光榮路木材存放區，占地約100坪。今天下午2時35分，林管處員工在當地整理準備標售的木材時，發現木材堆中有白煙竄出，木材堆深層處疑有火勢。

羅東林管處秘書周真坪受訪時說，現場存放大量珍貴的紅檜與扁柏漂流木，總材積約500立方公尺，工作人員發現疑似起火後，先以現場的灑水系統處理，木材堆仍有白煙竄出，後續趕緊請消防局支援，所幸沒有進一步釀成重大火災意外。

周真坪表示，由於這類珍貴木材含有油脂，為避免再度起火燃燒，傍晚時特別出動吊車，將現場仍有冒煙的木材逐一吊離到附近，再由消防員徹底灑水噴濕。

羅東林管處表示，根據市調行情，1立方公尺的紅檜或扁柏價值約新台幣5至8萬元，若進一步引火燃燒，恐損失不輕；為確實了解意外原因，將調閱周邊監視器進一步釐清。