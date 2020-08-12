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影／休旅車高速過彎自撞 車頭全毀險翻進稻田
南投縣草屯鎮今凌晨傳車禍事故，36歲周姓男子從市區開車要載44歲莊姓友人返家，行經碧峰里立人路時，疑因車速過快，轉彎不及，失控撞上路旁民宅圍牆，且因撞擊力道過大，車頭幾乎全毀，所幸2人傷勢不重，送醫治療後已出院。
南投縣消防局指出，今凌晨0時許獲報草屯立人路有休旅車衝撞路旁圍牆，當下隨即調派鄰近分隊馳援，到場時駕駛已自行脫困至車外，頭部有明顯有一道撕裂傷，另名傷者則是手腳有擦挫傷，經評估處理後均送往佑民醫院治療。
據了解，該起事故現場是在草屯鎮碧峰里立人路上，周姓男子駕駛他的黑色休旅車要載莊姓友人返家，疑對路況不熟，且車速過快，導致過彎不及，先撞上路旁民宅圍牆後，險些側翻至稻田中，更因撞擊力道太強，車頭幾乎全毀。
而車禍發生後，周男自行從駕駛座下車，從稻田走回道路自行脫困，躺在車旁道路等待警消到場，莊則未下車，所幸2人傷勢不重，送醫後已於上午6時許出院返家休養；至於自撞原因、有無酒駕，警方表示，已送抽血檢驗將持續調查釐清。
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