影／苗栗消防局救護車被撞3人傷 消防隊員腦震盪急救

苗栗縣消防局三義分隊一輛救護車今天救護值勤結束返隊途中，在台中大安溪橋河堤，疑遭一台失控打滑運煤渣大貨車撞上，救護車上2名消防人員受傷，大貨車駕駛也受傷，送到大甲光田綜合醫院急救，張姓消防隊員傷勢較重，頭部撕裂傷、腦震盪，目前正在治療中。

苗栗縣消防局一輛救護車今天下午出勤救護後，要返隊途中，在台中市大甲區，一輛運煤渣大貨車疑似打滑撞向救護車，救護車駕駛重傷昏迷，另一名救護員也受傷，大貨車駕駛受傷，3人都送醫急救，肇事原因警方調查中。

今天下午４點多，大甲區北堤東路近苗栗交界處，救護車正要返回苗栗縣，一輛運煤渣空車的大貨車，黃姓駕駛行駛北堤東路往西，疑似因打滑不慎撞上對向，苗栗縣消防局三義分隊的救護車，車上駕駛張姓隊員意識模糊，黃姓隊員意識清楚，大貨車駕駛共3人都受傷，送光田醫院急救。