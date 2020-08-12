快訊

徐永明300萬「借款」扯出林佳龍、台數科 遺失的拼圖補齊了？

影／苗栗消防局救護車被撞3人傷 消防隊員腦震盪急救

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

苗栗縣消防局三義分隊一輛救護車今天救護值勤結束返隊途中，在台中大安溪橋河堤，疑遭一台失控打滑運煤渣大貨車撞上，救護車上2名消防人員受傷，大貨車駕駛也受傷，送到大甲光田綜合醫院急救，張姓消防隊員傷勢較重，頭部撕裂傷、腦震盪，目前正在治療中。

苗栗縣消防局一輛救護車今天下午出勤救護後，要返隊途中，在台中市大甲區，一輛運煤渣大貨車疑似打滑撞向救護車，救護車駕駛重傷昏迷，另一名救護員也受傷，大貨車駕駛受傷，3人都送醫急救，肇事原因警方調查中。

今天下午４點多，大甲區北堤東路近苗栗交界處，救護車正要返回苗栗縣，一輛運煤渣空車的大貨車，黃姓駕駛行駛北堤東路往西，疑似因打滑不慎撞上對向，苗栗縣消防局三義分隊的救護車，車上駕駛張姓隊員意識模糊，黃姓隊員意識清楚，大貨車駕駛共3人都受傷，送光田醫院急救。

二名消防隊員被送到醫院時，一人意識清楚， 一人意識模糊，救護車駕駛張姓消防隊員傷勢較重，頭部撕裂傷、腦震盪，目前正在治療中，黃姓消防隊員輕傷，生命徵象穩定。

苗栗縣消防局一輛救護車今天在台中大甲發生車禍，一名救護員傷勢嚴重。記者游振昇／翻攝
苗栗縣消防局一輛救護車今天在台中大甲發生車禍，一名救護員傷勢嚴重。記者游振昇／翻攝
苗栗縣消防局一輛救護車今天在台中大甲發生車禍，一名救護員傷勢嚴重。記者游振昇／翻攝
苗栗縣消防局一輛救護車今天在台中大甲發生車禍，一名救護員傷勢嚴重。記者游振昇／翻攝
苗栗縣消防局一輛救護車今天在台中大甲發生車禍，一名救護員傷勢嚴重。記者游振昇／翻攝
苗栗縣消防局一輛救護車今天在台中大甲發生車禍，一名救護員傷勢嚴重。記者游振昇／翻攝

救護車 苗栗縣 台中市

延伸閱讀

苗栗消防局救護車出勤竟和大貨車相撞 3人輕重傷

電熱水器自燃 消防局提醒定期檢查

影／板橋救護車出勤載傷患 駕駛失控擦撞路邊15輛機車

熱傷害，別上身／別等口渴才喝水 休克5步驟急救

相關新聞

獨／冷戰40年剛破冰 翁聽兒勸照料洗腎妻竟遇車禍遭撞飛

台中市七旬林姓老翁昨天下午在南屯區推洗腎、坐輪椅的妻子，在護理之家附近散步，未料在路旁停等要回護理之家時，遭一名未注意車...

才透露中15.6億威力彩得主訊息 前議員傳車禍送醫

台中市前市議員陳清景遭媒體披露，認識上月開出的31.2億元威力彩其中一名得主，並透露相關得獎者的背景資訊；今天下午陳開車...

想幫吸毒男友脫罪 她自備2包尿混入警局偷塞給情郎

桃園陳姓男子和鄭姓友人涉嫌吸毒被逮，打電話向小他20多歲的王姓女友求救，還要黃女尿在塑膠袋中，一起和麵包裝在大袋子裡掩人...

影／苗栗消防局救護車被撞3人傷 消防隊員腦震盪急救

苗栗縣消防局三義分隊一輛救護車今天救護值勤結束返隊途中，在台中大安溪橋河堤，疑遭一台失控打滑運煤渣大貨車撞上，救護車上2...

雲林斗南火警再添1死 70歲阿公搶救多時傷重不治

雲林縣斗南鎮大同路火警再添一死！70歲詹德輝經過醫院多日搶救，於今天下午3點多搶救無效，而另外2名重傷者詹賴媚及詹小妹妹...

苗栗消防局救護車出勤竟和大貨車相撞 3人輕重傷

苗栗縣消防局一輛救護車今天下午出勤救護後，要返隊途中，在台中市大甲區，一輛運煤渣大貨車疑似打滑撞向救護車，救護車駕駛重傷...

監督公共工程遭痛毆 冬山鄉代出面譴責暴力一度昏厥

宜蘭縣冬山鄉民代表游閔吉上月30日到冬山老街關切鄉公所工程時，遭19歲李姓工人重擊倒地，致腦震盪、肋骨骨折住院，事隔14...

「待轉大富翁」再辦？大同分局：將強勢執法

台灣機車路權促進會不滿政府禁止台北市鄭州、塔城街口機車直接左轉，認為壓縮機車路權，上周五晚間在路口發起「待轉大富翁」活動...

三峽凌晨火警一男成焦屍現場有木炭 家屬：無自殺可能

新北市三峽區中山路一處民宅今凌晨近4點傳出火警，釀成一名53歲行動不便的梁姓男子燒成焦屍死亡，其妻與2名孩子逃出獲救。原...

街友在活動中心燒雜物、砸花台 台南警方介入調查

50歲李姓街友日前經常睡在台南市北區重興社區活動中心，多次藉酒裝瘋而遭志工驅趕，3月間在門口涉焚燒雜物，經民眾報警送辦，...

影／騎士被撞自認倒霉 未報警離去反吃罰單

台中市歐姓男子上月18日開車行經南區文心南路欲右轉復興路時，擦撞一輛欲搶快的機車，歐在肇事後將轎車停在路邊並報警，騎士卻...

低頭滑手機駕駛？滑一秒等同盲駕11公尺 後果慘兮兮

「低頭滑手機1秒，等於盲駕11公尺。」新北市警局統計近年來發生交通事故肇因以「未注意車前狀態」最高，經分析，又以用路人行...

熱門新聞

藝人羅霈穎猝死 檢驗顯示是服用多種藥物意外造成

影／驚！台南永康機車轎車車禍 女騎士撞飛送醫

台中鉛中毒案今驚爆還有一家！康然中醫涉禁藥硃砂入藥

徐永明300萬「向官員借貸」 收賄案外案扯上NCC？

台中鉛中毒案擴大 李天生妻服藥牙齦發黑反應遲鈍

立委陳超明助理梁文一 交保後疑涉串滅證遭聲押

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。