才透露中15.6億威力彩得主訊息 前議員傳車禍送醫

台中市前市議員陳清景遭媒體披露，認識上月開出的31.2億元威力彩其中一名得主，並透露相關得獎者的背景資訊，不料今（12日）傳車禍送醫。中央社

台中市前市議員陳清景遭媒體披露，認識上月開出的31.2億元威力彩其中一名得主，並透露相關得獎者的背景資訊；今天下午陳開車行經北屯區洲際路、崇德八路時，疑因雨勢過大，與另輛轎車發生碰撞，對方車主受輕傷，但陳頭部挫傷，意識昏迷送醫急救。初步調查，雙方都無酒駕，案發原因待查。

台中市消防局今天下午3時許獲報洲際路、崇德八路發生車禍，救護人員到場發現一名傷者頭部有撕裂傷、意識不清，送台中慈濟醫院急救；警、消事後調查，該名傷者是曾任台中市議員四任的陳清景。

台中市第五警分局交通分隊初步調查，涉案雙方駕駛都無酒駕，是否因爲大雨導致視線不佳，或是未遵守交通規則而釀擦撞車禍，有待後續調查釐清。

上月威力彩開出史上最高彩金31.2億元，共有兩注中獎，其中一名彩金得主是在南投紫南宮附近的彩券行購買；有媒體訪查報導，指陳清景透露認識該名彩金得主，並說該名彩金得主是女性，在長照機構任職，得到彩金後想回饋鄉里，開設長照機構等。消息傳出後，該名女彩金得主擔心遭歹徒覬覦，手機關機，不再與外界聯繫。