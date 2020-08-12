酒後鬧事罵警三字經 嘉義男遭處拘役50天

嘉義縣中埔鄉一名張姓男子6月19日下午到徐姓女友人家中喝酒，兩人疑似起口角向警方報案，警察到場現場調解，張男認為是私人事情，不願配合警方調查，並向警方辱罵三字經，遭依妨害公務罪逮捕，嘉義地方檢察署聲請法院簡易判決審理，處拘役50天，可易科罰金5萬元。

據了解，張男當天喝很多酒，徐女為制止張男，多次請他離開，但張男不願意並想繼續喝，徐女只能報警請警察協助，張男看到警察到場，一時情緒不穩，動手摔酒瓶並辱罵警方，警察只能以辣椒水制止，依妨害公務現行犯罪逮捕送辦，張男酒醒非常後悔，到派出所頻頻向到場的2名警察道歉。

中埔分局提醒，警方依法行政及嚴正執法立場，民眾若遇警方值勤，請配合警方執法，勿對勤務員警施加言語及肢體暴力，以身試法得不償失。

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