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「待轉大富翁」再辦？大同分局：將強勢執法

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台灣機車路權促進會不滿政府禁止台北市鄭州、塔城街口機車直接左轉，認為壓縮機車路權，上周五晚間在路口發起「待轉大富翁」活動，號召大批騎士在該處連續兩小時待轉，造成交通癱瘓，警方疲於奔命疏導車流。轄區大同分局表示，若該促進會再有類似行為，將依道路交通管理條例強勢執法，蒐證違規行為嚴辦。

據調查，交通局是因大同區鄭州、塔城街口為北市肇事率最高的路口，近一年發生79件事故，其中東往西方向占一半，又以左轉發生車禍比率最高，進一步分析，多是機車從外側直接左轉時與內側直行車輛撞上，所以上月祭出規定，機車在該路口必須待轉，禁止直接左轉。

台灣機車路權促進會認為，此規定不但不必要，反而更危險，因該路口小，尖峰時段待轉車流大，更易影響全向車流，造成更多事故。

據了解，有網友在臉書提議，再次在該路口發起「待轉大富翁」活動，大同分局對此表示，若有，將規畫蒐證組、執法組、交通疏導組在當天強勢執法，雖大批機車待轉不違法，但用路人必須以現場警力指揮手勢為主，若有騎士不服指揮，例如不淨空路口、待轉車流溢出待轉區等，將依道路交通管理條例強勢取締。

大同分局指出，若該促進會確定再次舉辦，將召開記者會嚴正聲明，重申切勿觸法。

上周五大同分局一度淨空該路口車流，從周邊進行交通管制；民眾對活動看法不一，有人認為造成交通堵塞，影響他人用路權，有人表示支持，透過活動讓政府看見機車族心聲。

台灣機車路權促進會上周五在台北市大同區鄭州、塔城街口舉辦「待轉大富翁」活動。記者蔡翼謙／攝影
台灣機車路權促進會上周五在台北市大同區鄭州、塔城街口舉辦「待轉大富翁」活動。記者蔡翼謙／攝影
台灣機車路權促進會上周五在台北市大同區鄭州、塔城街口舉辦「待轉大富翁」活動。記者蔡翼謙／攝影
台灣機車路權促進會上周五在台北市大同區鄭州、塔城街口舉辦「待轉大富翁」活動。記者蔡翼謙／攝影
台灣機車路權促進會上周五在台北市大同區鄭州、塔城街口舉辦「待轉大富翁」活動。記者蔡翼謙／攝影
台灣機車路權促進會上周五在台北市大同區鄭州、塔城街口舉辦「待轉大富翁」活動。記者蔡翼謙／攝影

路權 事故 北市

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