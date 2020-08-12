三峽凌晨火警一男成焦屍現場有木炭 家屬：無自殺可能

新北市三峽區中山路一處民宅今凌晨近4點傳出火警，釀成一名53歲行動不便的梁姓男子燒成焦屍死亡，其妻與2名孩子逃出獲救。原本據報該火警是因燒炭輕生導致，且現場發現木炭，但梁男家屬做筆錄時表示，死者應無自殺可能，家裡本來就有暖爐及木炭，詳細死因還待釐清。

警消今凌晨3點53分獲報，趕抵現場後火勢於4點18分撲滅，死者在4時42分被發現。警消表示，該案有3通報案電話，內容均是報該案發地址有燒炭行為。

消防局火災調查科後續進行火場調查鑑識時，有發現木炭，不過家屬認為，死者應無自殺可能。三峽分局也派鑑識人員到場釐清調查，並與家屬、發現人製作筆錄調查，依規定將死者報請相驗，詳細死因還待釐清。

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