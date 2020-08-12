快訊

美國衛生部長阿查爾夜遊故宮 陳時中回應了

三峽凌晨火警一男成焦屍現場有木炭 家屬：無自殺可能

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導

新北市三峽區中山路一處民宅今凌晨近4點傳出火警，釀成一名53歲行動不便的梁姓男子燒成焦屍死亡，其妻與2名孩子逃出獲救。原本據報該火警是因燒炭輕生導致，且現場發現木炭，但梁男家屬做筆錄時表示，死者應無自殺可能，家裡本來就有暖爐及木炭，詳細死因還待釐清。

警消今凌晨3點53分獲報，趕抵現場後火勢於4點18分撲滅，死者在4時42分被發現。警消表示，該案有3通報案電話，內容均是報該案發地址有燒炭行為。

消防局火災調查科後續進行火場調查鑑識時，有發現木炭，不過家屬認為，死者應無自殺可能。三峽分局也派鑑識人員到場釐清調查，並與家屬、發現人製作筆錄調查，依規定將死者報請相驗，詳細死因還待釐清。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

新北市三峽區中山路一處民宅今凌晨近4點傳出火警，釀成一名53歲梁姓男子燒成焦屍死亡。記者魏翊庭／翻攝
新北市三峽區中山路一處民宅今凌晨近4點傳出火警，釀成一名53歲梁姓男子燒成焦屍死亡。記者魏翊庭／翻攝

火災

延伸閱讀

三峽民宅凌晨疑輕生引火警 屋主燒成焦屍救出一對母女

長照機構火警風險高 彰化消防演練出動製煙機模擬逼真

又是倉庫火警！雲林同1天內連燒兩座倉庫

北市濱江市場旁火警狂竄濃煙 疑似燃燒垃圾堆引火勢

相關新聞

低頭滑手機駕駛？滑一秒等同盲駕11公尺 後果慘兮兮

「低頭滑手機1秒，等於盲駕11公尺。」新北市警局統計近年來發生交通事故肇因以「未注意車前狀態」最高，經分析，又以用路人行...

影／板橋救護車出勤載傷患 駕駛失控擦撞路邊15輛機車

新北市消防局一輛救護車昨晚出勤載送受傷民眾送醫，沒想到傷者才坐上車，不到5秒救護車就失控，如打保齡球般擦撞路邊15輛機車...

三峽凌晨火警一男成焦屍現場有木炭 家屬：無自殺可能

新北市三峽區中山路一處民宅今凌晨近4點傳出火警，釀成一名53歲行動不便的梁姓男子燒成焦屍死亡，其妻與2名孩子逃出獲救。原...

街友在活動中心燒雜物、砸花台 台南警方介入調查

50歲李姓街友日前經常睡在台南市北區重興社區活動中心，多次藉酒裝瘋而遭志工驅趕，3月間在門口涉焚燒雜物，經民眾報警送辦，...

影／騎士被撞自認倒霉 未報警離去反吃罰單

台中市歐姓男子上月18日開車行經南區文心南路欲右轉復興路時，擦撞一輛欲搶快的機車，歐在肇事後將轎車停在路邊並報警，騎士卻...

電熱水器自燃 消防局提醒定期檢查

花蓮日前發生一起電熱水器火警，屋主返家後聞到燒焦味，驚覺廚房旁儲物間牆上冒出火勢及濃煙，幸及早發現，立即用水撲滅。事後請...

影／剛寫生完隔天受重傷 繪畫比賽頒特別獎為她祈福

雲林縣斗南鎮一間木造鐵皮電腦維修站倉庫10日凌晨起火，濃煙竄入鄰戶詹家住宅，造成一家7口1死3重傷。其中重傷的詹小妹妹，...

住警器及時響起87歲老婦逃生 子中風行動不便命喪火場

屏東縣萬巒鄉昨晚間9點多發生住宅火警，消防人員接獲報案後趕抵現場，現場是一棟三樓建築物，1樓冒煙，屋內住警器發出聲響，屋...

七旬翁要推老伴回護理之家 大媽沒看到撞上釀一死一傷

台中市七旬林姓老翁昨天下午前往南屯區某護理之家，探望七旬的劉姓妻子，林推坐輪椅的妻子在附近散步後，在護理之家對面欲推妻子...

詐騙「話務手」8個月騙300萬 求籤詩「作事難成」遭逮

吳姓男子涉嫌擔任詐騙集團的「話務手」，近8個月令20多人上當，共騙走300多萬元。他1個月前還去廟宇求籤詩，獲得求財「輕...

獨／車禍沒碰撞未報警 3個月後挨告過失傷害

劉姓女子今年3月騎機車行經馬路口，欲左轉導致後方林姓騎士煞車自摔，因兩車未發生碰撞，加上無明顯車損與外傷，兩人沒報警，僅...

死亡車禍後現場輕鬆滑手機？ 原來子頂替酒駕父裁定收押

嘉義縣溪口鄉黃姓女農民上月27日清晨5時許駕小貨車行經嘉164線，與黑色轎車擦撞，黃婦送醫不治，路人行經車禍地點，拍到自稱駕駛...

熱門新聞

藝人羅霈穎猝死 檢驗顯示是服用多種藥物意外造成

新藥解盲前購自家股票 美吾華董座李成家涉內線交易

影／驚！台南永康機車轎車車禍 女騎士撞飛送醫

徐永明300萬「向官員借貸」 收賄案外案扯上NCC？

台中鉛中毒案擴大 李天生妻服藥牙齦發黑反應遲鈍

台中鉛中毒案今驚爆還有一家！康然中醫涉禁藥硃砂入藥

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。