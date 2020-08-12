街友在活動中心燒雜物、砸花台 台南警方介入調查

50歲李姓街友日前經常睡在台南市北區重興社區活動中心，多次藉酒裝瘋而遭志工驅趕，3月間在門口涉焚燒雜物，經民眾報警送辦，他懷恨在心，近日來接連涉破壞圍牆，還將瓦斯鋼桶丟進活動中心電動鐵閘門，昨天又潛入活動中心砸毀花台及公物等，令社區民眾頭痛不已，向分局及社會局反映外，已介入調查。

重興里民指出，自去年底起，入夜總有2、3位街友在門口棲息，社區原本不以為意，最近似乎變本加厲，屢遭滋擾，令居民很頭痛。

據了解，50歲李姓街友平時打零工，入夜睡在活動中心門口，他經常藉酒裝瘋，自稱該處曾是自己的老家，卻被社區占用，他更因多次因酒後怒罵社區志工而遭驅趕。李心生不滿，3月間趁活動中心無人時，在門口焚燒雜物，經社區民眾發現後立即滅火幸未釀禍，最後報案處理，他辯稱僅想嚇唬人，警方涉恐嚇罪將他送辦。