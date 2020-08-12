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影／騎士被撞自認倒霉 未報警離去反吃罰單

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市歐姓男子上月18日開車行經南區文心南路欲右轉復興路時，擦撞一輛欲搶快的機車，歐在肇事後將轎車停在路邊並報警，騎士卻揚長而去，警方獲報後，循線通知騎車的楊姓男子到案，楊辯稱，當時看到歐已經離開，所以他也離開，不知事後會吃上罰單，第三警分局交通分隊認定楊違反道交條例，今依法告發，函送裁罰。

台中市第三警分局交通分隊在上月18日下午4時許獲報，歐姓男子（21歲）開車從南區文心南路右轉復興路一段，遭一輛直行機車直接往其右前側保險桿撞上，歐見騎士沒有停車，揚長而去，歐報警處理。

警方根據行車記錄器，查出是騎車的楊姓男子（18歲）違規，因此通知楊到案說明。楊辯稱，行經事故地點時，遭到右轉的車輛撞上，當時他有在路口停下，但看對方已經離去，所以才跟著離開。

警方認定楊發生車禍後未報警，違反道交條例規定，今依法告發，函送台中市交通事件裁決處開罰。

第三警分局呼籲，民眾若不慎發生交通事故，即便擦撞再輕微，也勿憑恃自行判斷離開現場，應取得雙方共識，或依規定報案由警方處理，除保障雙方權益，也避免事後反吃上肇事逃逸的罰單。

警方表示，汽車在慢車道右轉與直行機車發生碰撞可說是最常見的汽機車車禍態樣，提醒民眾，汽車有左右A柱、後照鏡等視覺死角，若汽車駕駛未發現機車駛進盲區，就很容易發生意外。

警方提醒，汽車駕駛轉彎時務必減速、打方向燈，並轉頭確認後方來車消除視線死角；另機車騎士，接近路口時務必依序通行不要鑽車，才能避免落入汽車駕駛的視線死角，確保行車安全。

台中市楊姓男子在7月18日騎車行經南區文心南路時，與歐姓男子轎車發生擦撞。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子在7月18日騎車行經南區文心南路時，與歐姓男子轎車發生擦撞。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子在7月18日騎車行經南區文心南路時，與歐姓男子轎車發生擦撞，楊機車有刮傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子在7月18日騎車行經南區文心南路時，與歐姓男子轎車發生擦撞，楊機車有刮傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子在7月18日騎車行經南區文心南路時，與歐姓男子轎車發生擦撞，歐的轎車車頭有刮傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子在7月18日騎車行經南區文心南路時，與歐姓男子轎車發生擦撞，歐的轎車車頭有刮傷。記者陳宏睿／翻攝

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