低頭滑手機駕駛？滑一秒等同盲駕11公尺 後果慘兮兮

「低頭滑手機1秒，等於盲駕11公尺。」新北市警局統計近年來發生交通事故肇因以「未注意車前狀態」最高，經分析，又以用路人行駛時以手持使用行動設備也是重要主因，結合暑期保護青少年的青春專案，加強取締低頭族滑手機，全面防制機車事故發生。

新北市警局以大數據分析歷年資料，顯示暑期為青少年事故高峰期，統計109年7月機車族駕車使用行動電話事故計有948件，較去年同期921件，略增27件，與今年6月1115件比較，減少167件；因此，為有效遏止機車族違規行為，新北警於今年暑假強化執法作為，特別針對機車駕車使用行動電話加強取締，109年7月取締計有3603件，較去年同期519件大幅增加，亦與今年6月3434件增加169件。

警方指出，依據道路交通管理處罰條例規定，汽、機車駕駛人行駛道路時，以手持方式使用手機或其他類似裝置，進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全的行為，最高可罰3000元

新北市交通局也發放機車駕訓班補助海報並辦理機車外送員安全講座，且為維護用路人安全並保護青少年，新北市警局於機車安全月期間在各大平台及CMS即時公布前一日機車死傷人數，藉以提醒用路人注意駕駛行為。