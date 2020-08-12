電熱水器自燃 消防局提醒定期檢查

花蓮日前發生一起電熱水器火警，屋主返家後聞到燒焦味，驚覺廚房旁儲物間牆上冒出火勢及濃煙，幸及早發現，立即用水撲滅。事後請消防局查看，發現是儲熱式電熱水器自燃，疑似溫度控制故障，持續加熱下引發火災。消防局提醒，須留意電熱水器溫度調節開關，並使用專用插座，避免釀禍。

花蓮縣消防局表示，經火災調查人員現場勘查後，發現該電熱水器已使用10多年，疑似溫度控制開關故障，加熱裝置持續加熱，導致機體內部溫度不斷上升，加上夏天氣溫高，外部機殼及電線發熱開始有火苗燒融，引發下方置物櫃燃燒，整個電熱水器被燒得焦黑，幸發現得早，沒有造成更大傷亡。

消防局長林文瑞指出，近年來因已發生多起瓦斯熱水器裝設室內，造成一氧化碳中毒死亡案件，因此部分民眾傾向選擇裝置電熱水器，但不是沒有瓦斯就能一勞永逸。

對於電熱水器的使用，須由合格專業人員，依說明書安裝注意事項規定安裝；應隨時檢視電熱水器的設定溫度，若指針或溫度指數超過設定溫度，或洗澡時感覺水溫過燙，可能是溫度控制開關有問題，應盡快維修。電熱水器盡可能裝在陽台或頂樓等屋外空間。