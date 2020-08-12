影／板橋救護車出勤載傷患 駕駛失控擦撞路邊15輛機車
新北市消防局一輛救護車昨晚出勤載送受傷民眾送醫，沒想到傷者才坐上車，不到5秒救護車就失控，如打保齡球般擦撞路邊15輛機車，讓幫救護車指揮交通的員警也看傻眼。
新北市消防昨晚8時許獲報，板橋區僑中二街有民眾受傷需要送醫，消防局大觀消防分隊侯姓救護人員開救護車出勤，於晚上9時許受傷男子由妻子陪同坐上救護車，員警還幫忙擋車指揮交通，讓救護車趕往醫院，不料，救護車才開沒20公尺，就一路往左偏，擦撞15輛停放路邊機車。
「路滑失控才走偏。」據了解，駕駛救護車肇事的侯姓消防救護人員酒測值為零，他事後表示，因昨晚下過雨後，路面溼滑才會失控，願意一肩扛起負責賠償所有受損的機車。
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