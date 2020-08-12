影／剛寫生完隔天受重傷 繪畫比賽頒特別獎為她祈福

雲林縣斗南鎮一間木造鐵皮電腦維修站倉庫10日凌晨起火，濃煙竄入鄰戶詹家住宅，造成一家7口1死3重傷。其中重傷的詹小妹妹，9日當天才和家人一起參加斗六南聖宮寫生比賽，未料隔天凌晨就發生憾事。主辦單位雲林縣寫生研究會今天藉頒獎典禮特頒「特別獎」予詹小妹妹，所有得獎者也齊心為她祈福，盼詹小妹妹早日脫離險境，再與大家一起寫生、畫畫。

今年暑假後即將從小學二年級升上三年級的詹小妹妹，代表學校參加過數次校外繪畫比賽獲獎，學業成績也非常優異，但目前仍在加護病房治療中。

寫生研究會長洪志嘉說，10日當天看到詹家人的新聞報導，赫然回憶起前一天才和詹小妹妹碰過面。

洪志嘉說，印象中的詹小妹妹「文靜乖巧，很認真作畫」，她以南聖宮後殿廣場蓮花池作為寫生主題，創作了「快樂悠遊」這幅作品，線條與用色鮮明，能明顯感受到她樂觀的性格。

此次全國寫生比賽約有300多人參加，包含幼兒、國小、國中、高中、大學及社會人士等組，獲獎者今天齊聚南聖宮受獎，大家得知詹小妹妹的情況，也紛紛為她祝禱集氣。