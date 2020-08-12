住警器及時響起87歲老婦逃生 子中風行動不便命喪火場

屏東縣萬巒鄉昨晚間9點多發生住宅火警，消防人員接獲報案後趕抵現場，現場是一棟三樓建築物，1樓冒煙，屋內住警器發出聲響，屋內陳姓男子中風臥床無法行動，消防人員到場時，陳的80多歲母親逃出屋外，消防人員入室搶救，將陳姓男子救出，陳的身體嚴重燒燙，已無生命跡象，送醫後不治，至於詳細起火原因仍待火調科調查。

消防局出動13車24人前往搶救，消防人員趕抵現場時，一樓屋內住宅用火災警報器發出警報聲響，59歲陳姓男子因中風臥病在床，無法行動，來不及逃生。87歲的老母親雖逃出屋外，但仍想再回到火場，消防人員抵達現場後，趕緊將陳母帶出火場。

火勢在昨天晚間9點11分發生，火勢在9點40分撲滅，現場是3層樓建築物，3樓是鐵皮加蓋，陳男與陳母的房間都在一樓；陳姓男子救出後身體燒燙傷嚴重，送醫急救後不治。