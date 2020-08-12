前彰化市長邱建富涉入桃色糾紛 和她進行電話性愛

有媒體報導指稱，前彰化市長邱建富涉入桃色糾紛；邱建富今天澄清，他不曾跟對方碰過面，如真有桃色糾紛，他會退出政壇，一切都是有心人要阻止他選彰化縣長。

目前擔任民主進步黨彰化縣黨部主任委員的前彰化市長邱建富，有媒體報導指稱，邱建富在擔任市長時，以安插工作為由，和一名未謀面的女子進行電話性愛，後來邱建富到台南出差，想約女子出來見面，女子拒絕，2人因此鬧翻，此事在地方政壇傳開，邱建富也因這名女子被提告利用權勢或機會猥褻罪。

邱建富今天接受媒體聯訪時澄清，他沒有和對方見過面，一切都是在他擔任市長時，對方說母親生病需要醫藥費，希望能購買她的畫，於是匯了新台幣3萬元給對方，但女子又說父親過世需要喪葬費，他又匯了3萬元，但沒有收到畫，才發現上當受騙。

邱建富指出，他沒有見過對方，但對方曾說只要50萬元就可以擺平此事，他決定要站出來揭發，懷疑幕後有高人指點，要阻止他參加下一屆的彰化縣長選舉。

有媒體嘗試致電向媒體爆料的女子，但女子未接電話；檢方則說，邱建富仍有案件在彰化地方檢察署偵辦中，偵查內容無法公開。