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七旬翁要推老伴回護理之家 大媽沒看到撞上釀一死一傷

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬林姓老翁昨天下午前往南屯區某護理之家，探望七旬的劉姓妻子，林推坐輪椅的妻子在附近散步後，在護理之家對面欲推妻子過馬路，正在路旁等待時，當時開車行經該處的樓姓女子疑未注意車前狀況，整輛轎車右偏，撞上林、劉女二人，林目前仍在醫院急救，劉女昨傷重不治身亡，樓女經查無酒精濃度，辯稱「沒看到」，全案將依過失致死罪方向偵辦，警方今報請檢察官相驗，釐清死因。

據查，劉姓老嬤（71歲）住在南屯區永春東路的護理之家，林姓老翁（74歲）是劉嬤結褵多年的丈夫，昨天下午林前往護理之家探望劉，並推著坐著輪椅的劉在附近散步，兩人散步後欲在昨天下午2時許，返回護理之家，林推著劉的輪椅在護理之家門前的行人穿越道附近等待，準備過馬路，距離護理之家僅離30公尺。

未料當時樓姓女子（56歲）開車沿南屯區永春東路外側車道往文心路行駛，行經林翁、劉嬤二人所在地點時，疑未注意車前狀況，突然右偏，直接撞上林、劉二人，樓的右前車頭凹陷毀損，林、劉二人倒在路旁。

台中市第四警分局交通分隊獲報到場調查，發現樓女沒有酒駕。樓女辯稱，沒有看到二人才會撞上，林、劉二人經送往中山醫學大學附設醫院急救後，劉在昨天下午3時許宣告不治，林則因頭部受重創，目前仍在醫院急救中。

警方已聯絡林的兒子協助調查，案發地點無號誌也無固定式監視器，不過警方已有擷取行車記錄器影像，釐清案發經過，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因，全案暫時依過失致死罪方向偵辦。

台中市樓姓女子昨天開車行經南屯區永春東路時，撞上路旁欲過馬路的七旬林姓夫妻，釀一死一重傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市樓姓女子昨天開車行經南屯區永春東路時，撞上路旁欲過馬路的七旬林姓夫妻，釀一死一重傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市樓姓女子昨天開車行經南屯區永春東路時，撞上路旁欲過馬路的七旬林姓夫妻，釀一死一重傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市樓姓女子昨天開車行經南屯區永春東路時，撞上路旁欲過馬路的七旬林姓夫妻，釀一死一重傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市樓姓女子昨天開車行經南屯區永春東路時，撞上路旁欲過馬路的七旬林姓夫妻，釀一死一重傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市樓姓女子昨天開車行經南屯區永春東路時，撞上路旁欲過馬路的七旬林姓夫妻，釀一死一重傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市樓姓女子昨天開車行經南屯區永春東路時，撞上路旁欲過馬路的七旬林姓夫妻，釀一死一重傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市樓姓女子昨天開車行經南屯區永春東路時，撞上路旁欲過馬路的七旬林姓夫妻，釀一死一重傷。記者陳宏睿／翻攝

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