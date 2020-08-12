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詐騙「話務手」8個月騙300萬 求籤詩「作事難成」遭逮
吳姓男子涉嫌擔任詐騙集團的「話務手」，近8個月令20多人上當，共騙走300多萬元。他1個月前還去廟宇求籤詩，獲得求財「輕微」、作事「難成」的解籤，但他仍繼續騙錢，8月10日便在租處涉嫌騙1女子匯款後被捕，經警方依詐欺罪嫌移送法辦，由檢方聲押獲准。
據了解， 26歲的吳姓男子多年前也曾赴大陸，成為詐騙集團成員，被捕後經引渡回台，今年1月他在高雄市小港區租屋，如同當詐騙集團的「個體戶機房」，每天一早依詐騙集團提供的電話等資料，佯裝受話人的親友，「遇女的叫阿姨、遇男的就叫叔叔」，稱周轉不靈要借錢，引誘受話者落入詐騙圈套。
高雄市刑警大隊偵一隊過濾165反詐騙平台資料，發現吳姓男子落腳在高雄市小港區某大樓，8月10日持搜索票，進吳的屋內搜查，發現他涉嫌使用來騙錢的手機、銀行帳戶、儲值卡等證物，而且當員警進屋搜查前，他剛涉嫌騙台中市1名張姓婦人上當，張婦匯款18萬元到他指定的人頭帳戶，幸警方及時向銀行攔阻匯款，保住張婦匯出的金額。
警方自吳的電話等相關資料查出，1月至8月，他涉嫌騙了20多人，總金額300多萬元，但他僅獲得幾萬元報酬。警方另在他住處，發現他1個月前曾在高雄市小港桂林地區某廟宇求籤詩，獲得求財「輕微」、作事「難成」的解籤，只能告訴他「歹路不通走」，並呼籲民眾接到陌生或可疑電話，多向165反詐騙專線求證，避免受騙。
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