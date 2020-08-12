快訊

台中鉛中毒案今驚爆還有一家！康然中醫涉禁藥硃砂入藥

礁溪老爺爆發百餘人疑食品中毒案 檢體驗出諾羅病毒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐騙「話務手」8個月騙300萬 求籤詩「作事難成」遭逮

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

吳姓男子涉嫌擔任詐騙集團的「話務手」，近8個月令20多人上當，共騙走300多萬元。他1個月前還去廟宇求籤詩，獲得求財「輕微」、作事「難成」的解籤，但他仍繼續騙錢，8月10日便在租處涉嫌騙1女子匯款後被捕，經警方依詐欺罪嫌移送法辦，由檢方聲押獲准。

據了解， 26歲的吳姓男子多年前也曾赴大陸，成為詐騙集團成員，被捕後經引渡回台，今年1月他在高雄市小港區租屋，如同當詐騙集團的「個體戶機房」，每天一早依詐騙集團提供的電話等資料，佯裝受話人的親友，「遇女的叫阿姨、遇男的就叫叔叔」，稱周轉不靈要借錢，引誘受話者落入詐騙圈套。

高雄市刑警大隊偵一隊過濾165反詐騙平台資料，發現吳姓男子落腳在高雄市小港區某大樓，8月10日持搜索票，進吳的屋內搜查，發現他涉嫌使用來騙錢的手機、銀行帳戶、儲值卡等證物，而且當員警進屋搜查前，他剛涉嫌騙台中市1名張姓婦人上當，張婦匯款18萬元到他指定的人頭帳戶，幸警方及時向銀行攔阻匯款，保住張婦匯出的金額。

警方自吳的電話等相關資料查出，1月至8月，他涉嫌騙了20多人，總金額300多萬元，但他僅獲得幾萬元報酬。警方另在他住處，發現他1個月前曾在高雄市小港桂林地區某廟宇求籤詩，獲得求財「輕微」、作事「難成」的解籤，只能告訴他「歹路不通走」，並呼籲民眾接到陌生或可疑電話，多向165反詐騙專線求證，避免受騙。

警方在吳姓男子租處搜得的籤詩，記者林保光／攝影
警方在吳姓男子租處搜得的籤詩，記者林保光／攝影
警方在吳姓男子租處搜得的籤詩，有求財「輕微」、作事「難成」的解籤。記者林保光／攝影
警方在吳姓男子租處搜得的籤詩，有求財「輕微」、作事「難成」的解籤。記者林保光／攝影
警方逮捕吳姓男子。記者林保光／翻攝
警方逮捕吳姓男子。記者林保光／翻攝

延伸閱讀

碩論也被質疑抄襲 高雄市議員黃香菽這樣說

影／質疑韓團隊借體還魂 We care：當高雄市紙紮的

高雄市長補選 員警調整輪休全員上班

百甲圳遭人封堵 水利局連夜打除恢復水路

相關新聞

七旬翁要推老伴回護理之家 大媽沒看到撞上釀一死一傷

台中市七旬林姓老翁昨天下午前往南屯區某護理之家，探望七旬的劉姓妻子，林推坐輪椅的妻子在附近散步後，在護理之家對面欲推妻子...

詐騙「話務手」8個月騙300萬 求籤詩「作事難成」遭逮

吳姓男子涉嫌擔任詐騙集團的「話務手」，近8個月令20多人上當，共騙走300多萬元。他1個月前還去廟宇求籤詩，獲得求財「輕...

獨／車禍沒碰撞未報警 3個月後挨告過失傷害

劉姓女子今年3月騎機車行經馬路口，欲左轉導致後方林姓騎士煞車自摔，因兩車未發生碰撞，加上無明顯車損與外傷，兩人沒報警，僅...

死亡車禍後現場輕鬆滑手機？ 原來子頂替酒駕父裁定收押

嘉義縣溪口鄉黃姓女農民上月27日清晨5時許駕小貨車行經嘉164線，與黑色轎車擦撞，黃婦送醫不治，路人行經車禍地點，拍到自稱駕駛...

影／驚！台南永康機車轎車車禍 女騎士撞飛送醫

台南市永康區崑山科大附近一處路口，昨下午發生車禍，女機車騎士遭轎車撞飛重摔落地，經緊急送醫開刀救治中，初步調查排除酒駕，...

影／裝潢包商施工鋸斷2指 就醫遇塞車找警開道

台中市蘇姓男子與弟弟8日在北屯區某國小施工時，不慎遭電鋸鋸斷左手2根手指，蘇弟發現後，因情況緊急，沒有找救護車，反而是自...

男子當街對機車涉嫌猥褻 頭份警方急查人函送

31歲徐姓男子昨天下午2點50分下半身只穿內褲，在苗栗縣頭份市山下里當街對一輛停放機車，做出不雅動作，長達3分多鐘的影片...

三峽民宅凌晨疑輕生引火警 屋主燒成焦屍救出一對母女

新北市三峽區中山路一處民宅今凌晨3點左右傳出火警，警消獲報後趕抵現場救援，救出一對母女，但來不及救出儲藏室的梁姓爸爸，發...

雨衣勾到 女騎士斷魂

屏東縣昨天大雨，六十六歲鄭姓女騎士上午騎機車經省道台十七線東港路段，與同向貨櫃車擦撞，被車輪碾過死亡；警方懷疑死者雨衣被...

欠賭債 2少年上銬關水塔

桃園市兩名少年參與網路簽賭積欠債，與債主黃姓男子談判時，被懷疑偷傳報案簡訊，遭上銬關在頂樓水塔三小時，再帶到旅館控制行動...

女嬰頭部重創不治 父母測謊過 檢起訴保母

新北市中和某私立托嬰中心前年一月傳出一名女嬰頭部莫名受創，出現呼吸緩慢、全身癱軟等症狀，送醫急救三個月仍不治。新北地檢署...

淡水男稱身體不適開3公里撞9車拒捕 未酒駕警將查肇因

66歲許姓男子今天晚間8時許駕駛黑色轎車行徑新北市淡水區，因不明原因從中正東路大都會廣場附近開始失控，一路高速開往中山路...

熱門新聞

藝人羅霈穎猝死 檢驗顯示是服用多種藥物意外造成

獨／醫師娘占上課時間品德教育 校方坐視14童聽訓被轟

影／女騎士遭輾斷身畫面曝光 疑雨衣勾到摔車捲入貨車底

新藥解盲前購自家股票 美吾華董座李成家涉內線交易

嘉市府專員疑涉貪、向廠商索賄 遭檢廉帶回

徐永明300萬「向官員借貸」 收賄案外案扯上NCC？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。