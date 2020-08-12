獨／車禍沒碰撞未報警 3個月後挨告過失傷害

劉姓女子今年3月騎機車行經馬路口，欲左轉導致後方林姓騎士煞車自摔，因兩車未發生碰撞，加上無明顯車損與外傷，兩人沒報警，僅交換聯絡方式便離去，事後林因肩膀關節脫位、韌帶斷裂自行就醫開刀，並向劉要求賠償醫藥費數十萬元，雙方和解不成，三個月後林向警方報案提告劉過失傷害，劉雖喊冤，仍遭警函辦。

法界人士指出，民眾因車禍受傷，只要在告訴期間報案提告，警方都會受理，這起車禍成案與否的關鍵，在於提告者能否明確提出證據佐證，比如透過現場監視畫面或行車紀錄器來顯示當下行車動態與摔車過程，證明兩車之間有車禍肇因。

警方指出，「道路交通管理條例」第62條開頭就指出，駕駛人肇事，無人受傷或死亡未依規定處置者，可處1千元以上3千元以下罰鍰，這代表就算車禍沒人受傷，也應該要報警處理，就算對方當下說不追究，事後還是可以去報案，有受傷可告過失傷害，甚至加訴肇事逃逸。

「車禍當下若有人受傷，早就報警了！」劉女說，她當天騎機車行經新竹市區一處十字路口，時速約20公里，車輛直行欲左轉時忽然聽見後方有聲音，回頭一看，就發現林男騎機車自摔倒地，因為雙方未發生碰撞，林從外觀看也無明顯外傷，兩人便互換聯絡方式後離開，不料事後卻遭林求償、提告過失傷害，讓她傻眼。